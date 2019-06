Vladimir Luxuria sedotta e abbandonata/ “Tradita dal tecnico Mediaset” scoop di Oggi

Vladimir Luxuria è stata sedotta e abbandonata dall’uomo di cui si era invaghita? A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che, nel nuovo numero in edicola, parla della vita privata dell’opinionista svelando la presenza di un uomo nella sua vita che, però, l’avrebbe tradita. L’uomo in questione che avrebbe rubato il cuore di Vladimir Luxuria sarebbe un tecnico Mediaset di cui l’identità resta top secret. La Luxuria, assidua frequentatrice dei corridoi Mediaset partecipando spesso alle trasmissioni di Barbara D’Urso e avendo trascorso una settimana nella casa del Grande Fratello 2019, avrebbe perso la testa per un uomo che lavora stabilmente da quelle parti?

“VLADIMIR LUXURIA TRADITA DA UN TECNICO MEDIASET”: LO SCOOP DEL SETTIMANALE OGGI

“Credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione e ha deciso di non concedergli una seconda possibilità” – scrive il settimanale Oggi che poi aggiunge – “I soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono?”. Vladimir Luxuria, da parte sua, non ha ancora commentato il gossip sulla propria vita privata. Dopo aver partecipato all’utima puntata di Non è la D’Urso commentando, ancora una vota, il Caltagirone gate, l’opinionista non è ancora tornata su Instagram dove l’ultima foto pubblicata in cui appare accanto a Francesco Totti risale a due giorni fa.

