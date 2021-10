Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, Allegri cerca bomber: anche Icardi nel mirino

Manca ancora parecchio alla finestra di calciomercato invernale ma già la Juventus è a caccia del prossimo colpo in attacco. L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato certo un vuoto importante nel reparto avanzato di Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera vuole certo porre rimedio al più presto: e sono già diversi i profili vagliati. Secondo le ultime voci di mercato in tal senso sta prendendo quota l’ipotesi che vedremo presto Dusan Valhovic alla Juventus.

Nei giorni scorsi il presidente della viola Rocco Comisso ha ammesso che non sarà possibile trovare un accordo col giocatore per il rinnovo di contratto (in scadenza comunque per il 2023) e che dunque potrebbe venir ceduto nei prossimi mesi. Subito dunque si è fatta avanti la Vecchia Signora, benchè pure l’operazione si presenti molto costosa. Per l’attaccante gigliato si parla infatti di una valutazione attorno ai 75 milioni di euro: una cifra che non rientrerebbe al momento nel budget della Juventus, e che pone alla dirigenza bianconera parecchie questioni.

VLAHOVIC ALLA JUVENTUS: CIFRE TROPPO ALTE E LA DIRIGENZA BIANCONERA..

Il contesto economico per portare Vlahovic alla Juventus non è dei migliori: il club torinese a breve dovrà completare pure l’acquisto di Chiesa e nel 2023 ancora saranno da formalizzare le acquisizione di Locatelli e Kean (senza dimenticare le quote dei prestiti). Ecco perchè la dirigenza torinese e Allegri si stanno ancora guardando intorno, in cerca di “piani B” al posto di Vlahovic: in tal senso profilo che rimane sempre nel mirino della Vecchia Signora per l’attacco è quello di Mauro Icardi.

L’attaccante argentino è da tempo alla lista delle preferiti del club all’ombra della Mole e non è da escludere che, complice il poco spazio fin qui visto al Psg, pure Maurito possa convincersi a tornare in Serie A, ma sotto altri colori da quelli fin qui indossati. L’ipotesi di calciomercato è sempre viva e non si esclude non solo che l’affare con la società francese non solo si faccia, ma che riesca anche con una formula che piaccia e molto anche al bilancio della Juventus, magari col prestito con diritto di riscatto. Vedremo che accadrà nei prossimi mesi: intanto Vlahovic è di fatto già sul mercato e non sono pochi i club che potrebbero presto bussare alle porte della Fiorentina.

