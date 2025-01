Vanja Bogdanovic, chi è la fidanzata di Dusan Vlahovic: il loro legame affonda radici profonde

Nella vita del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic da diversi mesi sembra esserci spazio per l’amore, visto che l’attaccante serbo dei bianconeri avrebbe ritrovato una sua vecchia conoscenza, la modella serba Vanja Bogdanovic, che conosce da tanti anni e con la quale avrebbe già avuto una frequentazione, se non addirittura una storia, quando i due erano giovanissimi. Dusan Vlahovic e Vanja Bogdanovic sono usciti allo scoperto qualche mese fa, e da quanto sottolinea il Corriere della sera, il rapporto tra i due affonderebbe radici profonde visto che il calciatore e la modella si conoscerebbero da ancora prima dell’esplosione dell’attaccante.

Una ragazza acculturata e seria, per questo la madre di Dusan Vlahovic spererebbe di vedere Vanja Bogdanovic diventare presto sua nuora, dopo che i due non si erano mai persi di vista prima della relazione intrapresa negli ultimi tempi.

Dusan Vlahovic e il retroscena sulla fidanzata Vanja Bogdanovic: non avevano smesso di sentirsi

Dal 2018 in poi, anno in cui i due giovani avrebbero vissuto un momento di particolare vicinanza, Dusan Vlahovic e la sua Vanja Bogdanovic non avevano mai perso del tutto i contatti, anzi. A volte si scambiavano dei messaggi nei quali parlavano del più e del meno, visto che la modella serba conosce il calciatore ancora prima della fama, ne ha compreso valori, pregi e difetti e lo ha ritrovato uomo dopo qualche anno.

La scintilla tra Dusan Vlahovic e Vanja Bogdanovic sarebbe riscattata nell’estate del 2023, quando il centravanti della Juventus aveva noleggiato uno yacht in compagnia di amici e girato alcune isole celebri come Ibiza e Mykonos, in quel lasso di tempo i due si sono riabbracciati e dall’incontro dei loro sguardi la relazione avrebbe goduto di un nuovo grande inizio, con la storia che ancora oggi sembra proseguire nel migliore dei modi.