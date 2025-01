CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC CONTATTATO DALL’AL NASSR

Il calciomercato Juventus non è ancora finito ma la trattativa intavolate sono ancora numeroso con i bianconeri che potrebbero addirittura pensare ad uscite importanti già per il mese di gennaio. Negli ultimi giorni, infatti, la Juventus si è trovata ad affrontare la chiamata dell’Al Nassr per Dusan Vlahovic che ha riflettuto sull’offerta prima di rifiutare la destinazione.

Il calciatore serbo sta vivendo un momento di grande difficoltà sotto la gestione Thiago Motta e non è un segreto che i bianconeri potrebbero cederlo all’inizio della sessione estiva di calciomercato perché appesantito da un ingaggio alto e difficile da gestire. Secondo Gianluca Di Marzio, l’Al Nassr aveva messo sul piatto una ricca offerta per il calciatore che ha preferito rifiutare perché non allettato dalla destinazione e con la voglia di rilanciare la sua carriera in uno dei top cinque campionati europei.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OSIMHEN È IL SOGNO PER L’ESTATE

In caso di partenza di Dusan Vlahovic, il calciomercato Juventus sta già lavorando per il suo futuro alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sposarsi meglio con la proposta di Thiago Motta e portare più peso alla fase offensiva. Prima dell’acquisto di Kolo Muani, non era un segreto l’interesse dei bianconeri per Joshua Zirkzee che rimane uno dei possibili nomi anche in vista della prossima sessione di mercato.

Nonostante ciò, però, Giuntoli continua a sognare e vorrebbe portare a Torino il nigeriano Victor Osimhen che è in uscita dal Napoli e sta per terminare la sua avventura in Turchia con la maglia del Galatasaray. Il Napoli non potrà più chiedere i 100 milioni della scorsa sessione di calciomercato ma potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 70 milioni di euro che, in caso di cessione di Vlahovic, la Juventus potrebbe decidere di investire per un nuovo attaccante.

