VODAFONE DOWN IN ITALIA/ Segnalazioni da Nord a Sud: perché non funziona?

Vodafone down? Sembra proprio di sì alla luce dei problemi di funzionamento che molti utenti dell’operatore di telefonia stanno riscontrando nella mattinata di oggi, martedì 11 giugno 2019. Vodafone dunque non funziona, ma il problema sembra essere di natura generale, dunque non preoccupatevi se per caso alcune delle modalità dei vostri apparecchi non rispondono come dovrebbero. Basta recarsi sul portale Downdetector, che raccoglie le segnalazioni dei guasti e dei malfunzionamenti, per rendersi conto di come a partire dalle 9 di questa mattina i problemi per chi ha Vodafone abbiano investito tutta l’Italia. Decine di segnalazioni stanno arrivando in particolare da Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genoa, Bari, Padova e Palermo. Insomma: Vodafone non funziona da Nord a Sud, cosa sta succedendo?

VODAFONE DOWN IN ITALIA

La mappa del malfunzionamento di Vodafone fornisce la netta impressione che il problema sia generalizzato. Rispetto ad altri tipi di “down”, quando si potevano osservare guasti diffusi in tutta Europa se non addirittura in tutto il mondo (pensiamo a ciò che è accaduto a Google pochi giorni fa), questa volta il problema sembra essere ristretto però soltanto all’Italia, almeno stando alle segnalazioni registrate da Downdetector. Ma quali sono le difficoltà che stanno riscontrando in questi minuti gli utenti del maggiore operatore telefonico al mondo per fatturato? Rispetto ai dati in possesso dal portale, il 46% delle segnalazioni riguarda problemi di connessione a internet; il 39% lamenta difficoltà nella telefonia mobile, mentre il 14% denuncia un totale blackout. Vodafone riuscirà a venire a capo di questa situazione così intricata?

