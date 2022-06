Vodafone down, non funziona/ Problemi e segnalazioni da Milano a Napoli

Vodafone sta registrando una serie di disservizi in questi minuti. Così come fatto sapere da numerosi utenti sulla rete ed in particolare sui social, il gestore britannico non sembra funzionare a meraviglia da circa un’oretta a questa parte, attorno alle ore 13:00. Volando su Downdetector, il portale che registra live tutti i disservizi della rete, che siano social, chat, gestori di comunicazione e siti vari, attorno all’una sono arrivate circa 200 segnalazioni. Il 44 per cento del totale ha registrato un totale blackout, quindi un down sia con internet mobile quanto con il “fisso”, mentre il 35 per cento lamenta un’assenza di segnale; infine il 22 per cento ha segnalato dei problemi relativamente solo al traffico mobile.

In merito invece alla mappa delle interruzioni operative e delle segnalazioni di Vodafone, sempre riportata da DownDetector, ad essere colpite dal disservizio di Vodafone sembrerebbero in particolare le grandi città, a cominciare da Milano, dove si nota una macchia rossa, quindi Torino, altra città del nord Italia, mentre, spostandoci più in giù, problemi con Vodafone a Bologna, Perugia e Roma, fino ad arrivare a Napoli, e a Bari, anche se nel capoluogo pugliese la macchia risulta avere un colore giallo.

VODAFONE DOWN, NON FUNZIONA: SITUAZIONE SOTTO STRETTO MONITORAGGIO

Ovviamente la situazione riguardante Vodafone è sotto stretto monitoraggio anche perchè le segnalazioni, come spiegato sopra, sono diverse, e bisognerà capire se il guasto riguarderà solo un breve periodo o si protrarrà nel corso della giornata. Per ora Vodafone non si è espressa, tutto tace, di conseguenza non è chiaro l’entità del problema ne tanto meno se lo stesso sia grosso o meno.

E’ anche vero che i disservizi sembrerebbero essere molto localizzati, quindi non una situazione di down generale, di conseguenza è probabile che il tutto torni alla normalità nel giro di breve tempo. Al momento, ad esempio, chi vi scrive (dalla provincia di Monza e Brianza) utilizza tranquillamente la connessione fissa di Vodafone, mentre non ha possibilità di effettuare riscontro sul traffico mobile. In ogni caso, vi aggiorneremo nel corso della giornata nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

