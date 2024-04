“Volevo prenotare l’eutanasia il 22 maggio ma c’è l’Europa League”/ Tifoso Roma “Il mio ultimo desiderio”

E’ una storia decisamente drammatica e commuovente quella di Edoardo, un tifoso della Roma malato terminale che nella giornata di ieri ha telefonato in diretta ad una radio romana, raccontando la sua storia, che non può lasciare indifferenti. Il ragazzo, come si può evincere anche dal video che trovate qui sotto, ammette di essere un grande supporters dei giallorossi e spiega di essere pronto ad un passo terribile, quello dell’eutanasia, della morte assistita. Come racconta a Tele Radio Stereo, nota emittente capitolina, ha già contattato una clinica della Svizzera dove si esegue il “fine vita” e fra le varie date disponibili gli è stato proposto il 22 maggio.

MILAN, GLI SCENARI PER IL FUTURO/ L'incognita Pioli, i rinforzi e un mercato in autofinanziamento

Peccato però che proprio quel giorno si giochi la finale di Europa League, una gara a cui potrebbe partecipare anche la Roma, tenendo conto che i giallorossi sono al momento ai quarti di finale e vengono dalla vittoria a San Siro contro il Milan per uno a zero, avendo quindi grandi possibilità di accedere alla semifinale e poi chissà. “Volevo dire una cosa in generale – racconta Edoardo in diretta telefonica – ho una malattia terminale, non mi fa morire ma la qualità di vita è quella che è quindi sto cercando una clinica in Svizzera che mi ha mandato le date e una data era il 22 maggio e nella mia testa ho detto ma il 22 maggio ho qualcosa da fare e mi son ricordato che era la finale di Dublino e se c’è una cosa che vorrei e che è l’ultima…”, a quel punto Edoardo non è più riuscito ad andare avanti per le lacrime e la commozione.

Video/ Juve Stabia Crotone (1-1) gol e highlights: Tumminello regala il pari (serie C, 15 aprile 2024)

NIENTE EUTANASIA IL 22 MAGGIO PER LA ROMA E L’EUROPA LEAGUE: LA REPLICA DI UN TIFOSO MILAN

Il suo ultimo desiderio prima di morire sarebbe quindi di assistere alla finalissima di Europa League e la notizia è stata pubblicata sulla pagina Instagram di Masterbet, dove un tifoso milanista ha commentato: “Edoardo, da milanista, forza Roma, però promettimi che la SPA in Svizzera la rimandiamo. Nel mio caso c’ho pensato a lungo per problemi di dolore cronico violentissimo ma poi ho deciso di andare avanti come posso. Facciamo che ce la guardiamo insieme la prossima partita? Un abbraccio”, uno dei commenti con più like.

Video/ Cesena Recanatese (3-0) gol, highlights: due volte Berti, raggiunta quota 92 (serie C, 15 aprile 2024)













© RIPRODUZIONE RISERVATA