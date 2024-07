Generazione di Fenomeni, stasera il documentario in onda su Rai 2

Questa sera, martedì 23 luglio 2024, va in onda in prima serata su Rai 2 Generazione di Fenomeni. La miglior squadra di pallavolo del XX secolo, ispirato alla storia della nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90. Come riportato sul sito dell’Ufficio Stampa Rai, il documentario sportivo è stato ideato da Andrea Zorzi, storico opposto della nostra Nazionale, ed è scritto da Paolo Borraccetti e Filippo Nicosia e diretto da Paolo Borraccetti.

Un documentario che va in onda a pochissimi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ai quali prenderà parte anche la nazionale italiana di pallavolo maschile capitanata da Ferdinando De Giorgi. L’allenatore è stato a sua volta storico ex membro di quella “generazione di fenomeni” degli anni ’90 con la quale ha vinto un campionato europeo e ben tre campionati mondiali consecutivi, nel 1990, 1994 e 1998: coach di allora era Julio Velasco.

Anticipazioni Generazione di Fenomeni, ispirato alla trionfale Nazionale di Pallavolo anni ’90

Il documentario Generazione di Fenomeni. La miglior squadra di pallavolo del XX secolo è un racconto sportivo ricco di contenuti e repertori inediti che narra le gesta della grande nazionale italiana anni ’90, nominata nel 2001 la “Squadra di Pallavolo più forte del XX secolo”. Il progetto pone al centro dell’attenzione una storia collettiva basata sull’amicizia e l’unione degli eroi degli anni ’90 che hanno reso celebre la pallavolo italiana a livello mondiale.

In quella squadra, guidata da un fuoriclasse come Julio Velasco, militavano nomi presto diventati leggende di quella “generazione di fenomeni”: Andrea Zorzi, Ferdinando De Giorgi, Luca Cantagalli, Andrea Lucchetta e Paolo Tofoli, ma anche Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini, Pasquale Gravina, Andrea Giani e non solo. Il documentario è un viaggio all’interno dell’anima di quella squadra di campioni che, nel giro di dieci anni (i mitici anni ’90 della pallavolo italiana) hanno rivoluzionato la cultura sportiva della nostra nazione.

Generazione di Fenomeni, dove vederlo in tv e in streaming

Generazione di Fenomeni. La miglior squadra di pallavolo del XX secolo va in onda questa sera, martedì 23 luglio 2024, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 circa; oltre alla visione sul piccolo schermo, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.