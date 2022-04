Volpe Cantante Mascherato, chi è?/ Paolo Conticini il più sospettato

Al Cantante Mascherato un personaggio che sta facendo molto parlare di sé è Volpe. La maschera durante la sua clip di presentazione ha ammesso di sentirsi molto affine allo spirito dell’animale perché furbo e intelligente, dichiarando: “Sono un pirata, del resto. Questo è il mio castello. La mia vita è lì fuori, solcando le onde del mare”. Un indizio rivelato dalla maschera è stato quello di aver indossato tante volte le maschere nella sua vita per lavoro. La conduttrice parlando della maschera si è lasciata scappare un indizio usando il pronome maschile e facendo intuire a tutti che sotto la maschera potrebbe celarsi un uomo.

Dopo aver ascoltato le rivelazioni della maschera Caterina Balivo, Arisa e Flavio Insinna hanno ipotizzato il nome di Paolo Conticini che durante la sua carriera ha partecipato all’edizione di Tale e Quale Show dimostrando anche di saper imitare i suoi colleghi.

Il cantante mascherato, la Volpe crea dubbi

Se per 3 dei 4 giurati sotto la maschera della Volpe al Cantante Mascherato si cela Paolo Conticini per Francesco Facchinetti sotto la maschera potrebbe esserci Emanuele Filiberto di Savoia, nonostante il nobile non abbia mai preso parte a programmi televisivi che hanno messo in mostra le sue doti da imitatore.

Durante il suo percorso all’interno dello show condotto da Milly Carlucci, Volpe si è esibito in ”Zitti e Buoni” insieme ai Cugini di Campagna, in “Tanta voglia di lei” fino al trionfo della maschera durante la semifinale dello show in cui ha sfidato Medusa, interpretata da Bianca Guaccero, entrambi accompagnati da Red Canzian. L’incertezza sulla vera identità di Volpe porterà la maschera al trionfo in questa edizione de Il Cantante Mascherato?

