Von der Leyen: “Anziani isolati fino a fine anno”/ Coronavirus: “In gioco la vita”

Continua la battaglia contro il coronavirus, che potrebbe durare anche più del previsto. Infatti, intervistata dalla BILD, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha spiegato che gli anziani «potrebbero rimanere in isolamento fino alla fine dell’anno» per evitare ogni rischio di contrarre il Covid-19. L’ex ministro della Difesa di Berlino ha riconosciuto le difficoltà causate da questa situazione di emergenza: «L’emergenza è un peso, ma è una questione di vita o di morte». Per la von der Leyen è necessario avere pazienza e rimanere disciplinati, nella speranza che il vaccino contro il virus arrivi il prima possibile: «Senza un vaccino, bisogna limitare il più possibile i contatti con gli anziani, che devono avere molta pazienza. So che è difficile e che la solitudine opprime, ma è in ballo la vita».

CORONAVIRUS, VON DER LEYEN: “ANZIANI ISOLAI FINO A FINE ANNO”

Nell’intervista rilasciata al quotidiano tedesco, Ursula von der Leyen ha poi consigliato ai cittadini europei di «aspettare a prenotare le vacanze estive»: al momento, infatti, non è possibile fare delle previsioni affidabili per luglio ed agosto. In Germania – tra i Paesi europei più colpiti insieme a Francia e Spagna – sono stati adottati dei “buoni” per viaggi che non possono essere intrapresi a causa della pandemia da coronavirus: «In tutta Europa si possono chiedere soldi oppure un buono. Ma in questa crisi si richiede solidarietà a tutti: a chi ne ha le possibilità finanziarie direi di non richiedere i soldi, in modo da aiutare le imprese operanti nel settore a superare queste difficili settimane». Insomma, la situazione emergenza coronavirus è molto chiara: non è da escludere un lockdown prolungato, in particolare per i soggetti più a rischio.



