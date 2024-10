Rebecca di Amici 2024 è senza dubbio la ragazza più desiderata di questa stagione del talent di Canale 5. In particolare, uno di loro sembra essersi innamorato di lei, dato che le ha inviato un bigliettino anonimo decisamente romantico. In realtà un altro dei cantanti ha lasciato dolci parole alla ballerina, e si tratta di Ilan Muccino che a quanto pare nutre un sentimento nei suoi confronti. Ma ad attirare l’attenzione è stato Vybes che come ci svela Superguida Tv nelle anticipazioni di Amici 2024 ha indicato Rebecca mentre cantava una sua canzone, citandola in alcune barre.

Chiaramente non sappiamo ancora le parole precise del cantante, e per scoprirlo dovremo aspettare la puntata pomeridiana di Amici 2024 in onda la domenica pomeriggio. Di certo Vybes pare essersi preso una bella cotta per la ballerina, che in questa edizione del programma è senza dubbio la più desiderata. Cos’aveva scritto Vybes nel bigliettino? Il cantante aveva scritto a Rebecca che gli sarebbe piaciuto conoscerla meglio, con un velo di imbarazzo quando poi è stato scoperto come autore della dedica dagli altri concorrenti di Amici 2024. Peccato che per Rebecca il sentimento non sia ricambiato, almeno per ora.

Mentre Amici 2024 va avanti, si creano le prime dinamiche amorose nella casa. L’abbiamo visto con Chiara e TrigNO, che ultimamente hanno un feeling sempre più evidente, fatto di sguardi amorosi e di flirt alla luce del sole. A mettere tutti in crisi è però Rebecca, che ormai si trova a ricevere tanti biglietti anonimi di pretendenti per poi dover fare i conti con la caccia all’ammiratore segreto. Ancora non si sa come reagirà dopo aver scoperto che il prossimo a dedicarle dolci parole è stato Ilan Muccino, ma secondo gli spoiler della prossima puntata di Amici 2024 Vybes non se ne starà affatto zitto.

Dopo il due di picche ricevuto dalla ballerina, Vybes ha cantato una canzone e tra le barre ci sarà un messaggio per Rebecca e sempre secondo le anticipazioni, la indicherà mentre pronuncerà le parole a lei dedicate. In quel momento Lorella Cuccarini vorrà accendere il gossip e saperne di più, ma Vybes non vorrà dare spiegazioni e si limiterà a confermare di essere stato rifiutato dall’allieva di danza. Insomma, le anticipazioni di Amici 2024 per domenica pomeriggio ci svelano una puntata imperdibile e piena di colpi di scena amorosi assolutamente da non perdere!