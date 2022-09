Walter e Angela, chi sono i genitori di Alessandra Amoroso/ “Mi hanno insegnato il rispetto”

Alessandra Amoroso e il rapporto con i genitori Walter e Angela

Walter e Angela sono i genitori di Alessandra Amoroso, la cantante di Amici. Un rapporto bellissimo quello che la voce di “Stupida” ha con i suoi genitori. A rivelarlo è stata proprio la cantante italiana di successo nel talk “Verissimo” di Silvia Toffanin. “Mia mamma è stata la prima cantante che ho ascoltato e la prima con cui ho duettato. La cosa bella di mia madre è che, in passato, quando io mi lamentavo lei rispondeva alle mie lamentele cantando, ma oggi mi rendo conto di fare la stessa cosa con la mia nipotina. Quindi sono uguale a lei!” – ha detto la Amoroso parlando della mamma. Non solo, parlando proprio della mamma ha aggiunto: “è stata la prima cantante che ho ascoltato”.

Concerto Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro/ Diretta, scaletta canzoni e come vedere in streaming

La sua famiglia e i genitori sono il centro della sua vita. “La famiglia, la sincerità, la fiducia, il rispetto, sono cose che mi hanno insegnato sicuramente i miei genitori” – ha detto la Amoroso – “tante cose io penso di averle imparate da mia nonna, però. Dentro di me le parlo spesso di me, di cosa faccio, di come vivo”.

Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Stefano Settepani tutto tace ma...

Alessandra Amoroso, il legame profondo con la sua famiglia e i genitori Walter e Angela

La famiglia e gli affetti ricoprono un ruolo importantissimo nella vita di Alessandra Amoroso. I genitori Walter e Angela le sono stati sempre accanto: sin dagli esordi fino al grande successo. Non solo, Alessandra è legatissima alla sua nipotina di cui ha raccontato: “é un amore vero e unico, lei prova per me viscerale. Questo filo che ho con mia nonna e come se lo avesse passato ad Andrea. La cosa meravigliosa è che quando ho tempo e sono dai miei genitori, la mia nipotina è la mia priorità”.

Alessandra Amoroso/ "Il mio primo stadio? un momento di liberazione totale"

Proprio parlando della nipotina ha confessato: “quando riesco ad avere del tempo libero, ora, la mia nipote Andrea è la mia priorità e tutti ne sono felici, in primis mia sorella. Lei ha un amore profondo nei miei confronti, che penso sia stato trasmesso a lei da mia nonna che non c’è più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA