Walter Puddinu è uno dei finalisti della trasmissione tv Io Canto Generation, programma condotto da Gerry Scotti che vedrà disputarsi la finale nella giornata del 13 Novembre 2024. Gli ultimi concorrenti rimasti in gara proveranno a convincere pubblico e giuria per decretare cosi il vincitore che otterrà un ambito riconoscimento. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Walter Puddinu.

Walter Puddinu ha 10 anni ed è originario di Ozieri, in Sardegna. Il piccolo e giovane talento ha impressionato tutti fin dalla prima puntata quando ha cantato il brano ‘Guasto d’Amore’, canzone del rapper Bresh e conosciuto anche per essere l’inno del Genoa. Walter fa parte della squadra di Mietta e nonostante l’età ha sorpreso tutti fin dall’inizio.

Nella prima puntata ricordiamo il 10 alla sua performance vocale e in generale la giuria ha apprezzato molto di lui anche se serviva forse migliorare un pò nella presenza scenica. Walter è grandissimo appassionato di musica, studia musica come autodidatta da quando aveva 5-6 anni e ha cominciato provando a cantare canzoni della sua terra Natia, canzoni della lingua sarda come ‘Savitri’ o ‘Non potho reposare”.

Walter Puddinu e l’exploit a Io Canto Generation, andiamo a vedere chi è

Prima brani sardi e poi quelli italiani ma Walter è arrivato a Io Canto Generation grazie a suo padre Siro che ha inviato suoi video al programma e nessuno si aspettava poi ciò che è accaduto. La madre Graziella Meledina (entrambi i genitori sono di Ozieri) ha parlato spiegando: “L’emozione per tutto questo è stata incredibile, calcare il palco di Mediaset per un bambino di 10 anni rappresenta un’esperienza indimenticabile”.

Non è però la prima avventura in campo musicale per Walter, che – lo scorso anno – ha partecipato alla finale del Tour Music Fest, un contest europeo per ragazzi che si tiene in quel di San Marino. Dopo un’iniziale lavoro da autodidatta a casa Walter ha deciso con i genitori di affidarsi a professionisti e con lui lavora la cantante e vocal coach Amalia Farris, i due stanno lavorando ormai da oltre 6 mesi.

Walter Puddinu è apparso come un ragazzo molto simpatico e con grandi margini di crescita ma al di là di tutto è stato un successo perchè a Io Canto Generation tutti hanno potuto notare ed apprezzare il suo talento per la musica, finora solo alle fasi iniziali ma con grandi margini di crescita. Staremo a vedere come andrà in finale e la sua terra Natia farà il tifo per lui.