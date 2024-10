Walter Puddinu, Aurora Binetti e Sophia Lassi sono pronti alla terza puntata di Io Canto Generation 2024, il programma televisivo di successo dedicato a giovani talenti presentato da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Prosegue inarrestabile la gara tra giovani talenti e sui social c’è chi già ipotizza chi potrà essere il vincitore di questa nuova edizione. La sfida si fa sempre più dura e questa sera due giovani cantanti dovranno dire addio al proprio sogno di vittoria. Chi saranno? Ricordiamo che a votare è la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Conosciamo meglio Walter Puddinu, Aurora Binetti e Sophia Lassi, i giovani concorrenti di questa edizione.

Walter Puddinu, concorrente di Io Canto Generation: entusiasta la giuria ma…

Walter Puddinu è tra i concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation. Il giovane cantante ha soli 10 anni e viene a Ozieri, in Sardegna, e sin dalla prima puntata si è fatto notare dal pubblico e dalla giuria grazie ad una interpretazione magistrale di “Guasto d’amore”, brano portato al successo dal rapper Bresh e inno del Genoa. La musica è stata una grandissima passione sin da bambino, visto che Walter ha iniziato a cantare confrontandosi con brani della sua lingua: il sardo. A cominciare da “Savitri” e “Lettera dall’Ogliastra” di Soleandro, e l’immancabile “Non potho reposare” fino alla grande occasione di Io canto.

Un’occasione in cui sta dimostrando tutto il suo grande talento. Durante la seconda puntata, infatti, Walter si è esibito con la caposquadra Mietta sulle note di “Solo una volta” di Alex Britti. Il voto della giuria: Michelle “allora il nostro Walter ha una cartola, guarda in camera, è super sicuro. Bravo, sei stato super bravo e quindi per noi è un 26!”. Il trio Al Bano, Iva Zanicchi e Orietta Berti: “vogliamo salutare la Sardegna. Detto questo abbiamo dato 26 a questo ragazzino”.

Aurora Binetti, la concorrente di Io Canto Generation 2024: una seria candidata per la finale

Aurora Binetti è tra i talenti più forti di Io Canto Generation. Dopo aver conquistato tutti durante la seconda puntata, la giovane interprete non è stata di meno neppure durante la seconda quando ha deciso di confrontarsi con un brano intenso e difficile come “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. Proprio Gerry Scotti si complimenta con la giovane cantante: “la settimana scorsa una canzone con un testo difficilissimo, questa settimana una canzone che è da sempre un manifesto per tutte le donne. La giovane cantante si esibisce sulle note di “Quello che le donne non dicono”.

Applausi a scena aperta dal pubblico in studio ma anche dalla giuria visibilmente colpita ed emozionata dalla prova canora di Aurora. Claudio Amendola precisa: “Aurora sceglie sempre dei pezzi con profondità importanti e quello che ogni volta sento quando inizi a cantare è gioia. Quanto canti sei felice. Per noi è un bel 27”. Albano si complimenta con la giovane cantante: “tenerezza, dolcezza, simpatia, è la canzone è il vestito giusto per ciò che sei: assegniamo un 28!”. Che dire: un successo che spinge sempre di più la giovane Aurora verso la finale di Io Canto!

Sophia Lassi, concorrente di Io Canto Generation 2024: raccoglie consensi, oggi la svolta?

Tra i giovani talenti di Io Canto Generation c’è anche quello di Sophia Lassi che durante la seconda puntata si è fatta notare per il duetto con la caposquadra Mietta sulle note di “In alto mare” di Loredana Bertè. Gerry Scotti commenta la naturalezza della cantante sul palco: “ci siamo girati tutti e pensare che questa ragazza, si muove con grande disinvoltura, ma è il suo modo per uscire da una sua forte timidezza. Tanti ragazzi sono bloccati in una forma di timidezza, come hai fatto tu?”. Sophia non nasconde di essere molto timida e che la sua timidezza non l’ha mai superata, anzi precisa: “in realtà non esiste una ex timidezza, rimane. Anche per andare in un negozio o a fare una telefonata, ma quando sono sul palco è l’unico momento in cui sento di fare quello che voglio ed essere me stessa”.

Spazio poi al voto della giuria con Fabio Rovazzi: “partiamo subito che secondo noi sei tutt’altro che in alto mare, sei bravissima. Sei sciolta, hai gestito alla perfezione un duetto con Mietta che, grande professionista, ti ha lasciato molto spazio. Sono molto fan di questo look anni ’80, per noi è un 27″. Infine il voto di Orietta Berti a nome di Al Bano e Iva Zanicchi: “sei stata molto brava, ma in un certo momento abbiamo preferito la canzone di Celentano perchè è attualissima anche adesso. Voto 26”.