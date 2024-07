Arisa e il fidanzato Walter Ricci travolti dalla passione: in vacanza a Maratea

Arisa ha ritrovato il sorriso e la serenità in amore ormai da qualche settimana, da quell’inizio luglio quando, con un post a sorpresa sui social, ha annunciato di essere innamorata. La cantante è felicemente fidanzata con Walter Ricci, noto musicista jazz di origini napoletane, dagli occhi azzurri e di 7 anni più giovane di lei; l’annuncio che ha ufficializzato la loro relazione è arrivato sulla pagina Instagram della cantante, che ha condiviso i primi scatti di coppia assieme al nuovo compagno.

“Che sia per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te, fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza” ha poi aggiunto come didascalia. Ora Arisa e il fidanzato Walter Ricci, come mostrano le immagini di Chi nel nuovo numero da oggi in edicola, hanno trascorso una breve vacanza nella splendida Maratea dove si sono lasciati andare alla passione; tra bagni in mare, baci, carezze e un lettino condiviso in spiaggia, la coppia sembra affiatatissima e ora desiderosa di vivere il proprio amore alla luce del sole.

Arisa riparte da un nuovo amore e dall’ipotesi Sanremo 2025

Arisa e il fidanzato Walter Ricci dunque non si nascondono più e, sotto il sole di Maratea, danno sfogo alla propria passione. La cantante nell’ultimo periodo sembra letteralmente rinata e traspare dai suoi occhi una luce differente, quella dell’amore e dei sorrisi ritrovati dopo tante delusioni. Prima del musicista jazz, infatti, l’artista è stata sentimentalmente legata all’autore e manager televisivo Andrea Di Carlo, ma si è anche spesso vociferato di un presunto flirt con il ballerino Vito Coppola con il quale la cantante aveva condiviso la sua esperienza a Ballando con le stelle.

Oltre all’amore, per Arisa è un periodo positivo anche sul fronte artistico: lo scorso maggio ha rilasciato il suo ultimo singolo Baciami stupido e, in questo periodo, è viva più che mai l’ipotesi di un ritorno al Festival di Sanremo nel 2025. Tutto dipenderà dalla canzone che deciderà di presentare a Carlo Conti e dalle selezioni che il nuovo conduttore e direttore artistico effettuerà sugli innumerevoli brani che riceverà in questo periodo: per Arisa e il fidanzato Walter Ricci, però, il ritorno all’Ariston è un’allettante suggestione.