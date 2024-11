Walter Zenga, chi è l’ex portiere: il rapporto complesso con i figli

Tra gli ospiti della puntata di oggi sabato 9 novembre 2024 di Verissimo troviamo Walter Zenga, l’ex portiere di Inter e Nazionale italiana che negli ultimi anni è finito al centro del gossip per via dei suoi rapporti non sempre idilliaci con i figli. “Il rapporto non è sempre stato sereno, non è facile quando vivi in un altro Paese, magari con un fuso orario differente” aveva svelato lo stesso ex portiere confermando la lontananza dai ragazzi.

Walter Zenga è padre di Jacopo, Nicolò, Walter Junior, Samira e Andrea, nati però da due madri diverse, Andrea e Andrea sono figli di Elvira Carfagna, mentre gli altri sono frutto dell’amore tra Walter Zenga e Raluca Rebedea, fu celebre il suo incontro con Andrea nel 2021 al Grande Fratello, quando i due si riavvicinarono in diretta tv dopo anni di tensioni.

Walter Zenga e la nuova compagna: chi è Michela Motoc

Nella vita di Walter Zenga le presenze femminili sono state diverse, l’ex Uomo Ragno, volto amatissimo dei tifosi dell’Inter e oggi allenatore e opinionista, negli ultimi anni ha ritrovato l’amore con Michela Motoc, che lavora come ingegnere nel campo della moda.

La nuova compagna di Walter Zenga è di origini rumene ma nata a Verona e ha poco più di 30 anni, ma nonostante la presenza femminile al suo fianco è riuscito a mantenere le promesse di riallacciare i rapporti con tutti i figli: “La cosa più complicata è vederli insieme, ognuno ha la sua vita: Nicolò è stato in Africa per lavoro, Andrea gira sempre, Jacopo è anche un tenero papà, per fortuna ci sono le videochiamate” le parole dell’ex portiere che oggi a Verissimo tornerà a parlare anche del rapporto con la sua famiglia e i ragazzi con i quali i problemi sembrano ormai dimenticati.

