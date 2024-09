Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò saranno ospiti nel pomeriggio di Domenica 29 Settembre 2024 nella trasmissione Mediaset Verissimo. I due si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più separati. Una bellissima storia d’amore e un unione che ha dato vita nelle settimane a Camila, prima figlia della coppia. Ma andiamo a vedere chi sono i genitori di Andrea Zenga.

Andrea Zenga è uno dei sei figli dell’ex calciatore – icona degli anni ‘Novanta – Walter Zenga, giocatore che abbiamo ammirato in diverse maglie e che è diventato una leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana. Andrea ha provato a ripercorrere le orme del padre, ma un grave infortunio ha frenato la sua ascesa ed ha dovuto dire addio ufficialmente al calcio. Andrea è figlio di Walter Zenga e Roberta Termali, personaggio abbastanza noto agli appassionati di calcio e al mondo televisivo.

La storia dei genitori di Andrea Zenga fu molto seguita al tempo. Lui giocatore, lei showgirl e conduttrice tv, nello specifico di trasmissioni televisive come Il Processo di Biscardi e Qui Si Gioca. La coppia si è sposata nel 1990 ed è nato subito il figlio Nicolò. Qualche anno dopo è nato Andrea, ma nel 1997 è arrivata anche la separazione e sicuramente questo episodio ha segnato la vita di Andrea Zenga.

Andrea Zenga e il particolare rapporto con i propri genitori

Un rapporto abbastanza particolare quello di Andrea Zenga con i genitori, il ragazzo ha sofferto molto per la separazione familiare soprattutto per la distanza con il padre, impegnato con il lavoro e poco presente durante la sua infanzia. Proprio durante un episodio del Grande Fratello Vip i due si sono ricongiunti con il ragazzo che ha scritto una lettera al padre.

Nel corso della trasmissione Andrea rivelò: “Non so cosa significa avere una figura paterna, non ho questo tipo di rapporto con mio padre”, poche parole ma per chiarire in maniera netta un rapporto che non è mai decollato, con i due che hanno praticamente fatto pace in età adulta. Allo stesso tempo Andrea Zenga prova un grandissimo affetto e una grande stima nei confronti della madre che ha elogiato a più riprese. Andrea ha inoltre un grandissimo rapporto con il fratello Nicolò, da sempre molto protettivo nei suoi confronti.

E anche per la donna è la stessa cosa con Roberta Termali che ha approvato subito la relazione del figlio con Rosalinda: “Gli occhi di mio figlio non mentono mai, con lei sta provando emozioni fortissime ed entrambi sono alla ricerca di una serenità che meritano”. Ora i due genitori di Andrea Zenga sono diventati nonni di Camila e il loro rapporto è destinato a diventare ancora più forte.