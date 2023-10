Wanda Nara choc sulla malattia: “Sto facendo il trattamento”/ “Quando i miei figli lo hanno saputo…”

Wanda Nara piange prima di esibirsi a Ballando con le Stelle 2023: “Sono qui per dimostrare una cosa”

Una delle concorrenti più attese di questa edizione di Ballando con le Stelle 2023 è Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ricorda la sua infanzia davanti alle telecamere di Raiuno, ma anche il rapporto con la famiglia e i suoi figli, oltre alla recente scoperta della malattia. “Il pubblico mi conosce per Mauro (suo marito Icardi, ndr), ma sento di essere molto di più”, dice la showgirl argentina.

“Per amore ho lasciato tutto quello che avevo costruito. Sono una mamma presente. In Argentina ho condotto sei mesi Masterchef Argentina e ho vinto un premio importante”, racconta l’aspirante ballerina a proposito del suo percorso nel mondo dello spettacolo. Poi il tasto dolente, vale a dire la scoperta della malattia, una notizia ha fatto il giro del mondo e che ha scosso i fan.

“Dovevo viaggiare a Milano e ho avuto il ricovero per dei valori strani”, ricorda commossa l’argentina. Che ad un certo punto si lascia totalmente andare: “Accendevo la tv e vedevo cosa avevo. Quando lo hanno saputo i bambini erano molto giù”, ammette Wanda Nara con il cuore infranto. “Con la proposta di Ballando con le Stelle abbiamo stabilizzato la situazione – precisa la moglie di Icardi – perché adesso sto facendo trattamento”.

Ad ogni modo i medici le hanno dato l’ok per la partecipazione. Così Wanda Nara non si è fatta pregare da Milly Carlucci: “Mi hanno detto che potevo farlo e spero di poter essere un esempio. Le più piccole non capiscono cosa ha la mamma, ma vedono che ballo e così sembra che tutto vada bene. Lo faccio per dimostrare che sto bene…“, chiude commossa la modella.

