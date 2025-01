Addio tra Wanda Nara e L-Gante: “I nostri cammini si separano”

Sarebbe già finita la relazione tra Wanda Nara e L-Gante, il suo giovanissimo fidanzato 22enne che ha fatto innamorare la showgirl ed ex moglie di Mauro Icardi. La modella argentina ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi, proprio per via della rottura con il calciatore ex Inter e l’inizio della sua nuova relazione con il giovane rapper, che ha molti anni in meno di lei, ben 16. Wanda Nara, infatti, avrebbe deciso di terminare la sua nuova relazione con il musicista argentino per concentrarsi esclusivamente sui suoi figli, cinque, tre nati da Maxi Lopez e due da Mauro Icardi. A confermare la rottura con L-Gante è stata proprio la showgirl e vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le Stelle: l’annuncio è stato confermato anche dal rapper.

Sui social, Wanda Nara ha postato una foto della sua mano legata a quella del rapper, scrivendo: “Oggi i nostri cammini si separano per fare attenzione e focalizzarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria è complessa e dolorosa e mi ha portato a prendere una decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno del mio tempo e lo dedicherò solo a loro”.

Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati: “La telenovela è finita”

Wanda Nara e L-Gante hanno deciso di lasciarsi. L-Gante ha commentato la storia di Wanda Nara, dove ha annunciato l’addio al rapper, spiegando: “La telenovela è finita, adesso continuatela senza di me”. Si è fatto un gran parlare, infatti, nelle scorse settimane, per quanto riguarda appunto il rapporto tra il musicista, molto più giovane di Wanda Nara di 16 anni. Lei, inoltre, è nel bel mezzo di un caos giudiziario con il suo ex Mauro Icardi.

I due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figli, Francesca e Isabella, nate nel 2015 e nel 2016. La loro relazione è sempre stata al centro del gossip poiché è cominciata dopo la fine del matrimonio di lei con Maxi Lopez, o meglio, nel mezzo: lei, infatti, ha tradito il marito proprio con l’allora giovanissimo calciatore. Nel 2022 la prima crisi dopo il tradimento di lui con una modella argentina. Ora la questione è finita in tribunale.

