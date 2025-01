Wanda Nara contro Mauro Icardi

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi non solo è finito ma ha lasciato strascichi nel rapporto tra i due ex coniugi che sono anche genitori di due bambini. La showgirl e il calciatore argentino non si sono lasciati in buoni rapporti ed oggi Wanda Nara torna a puntare il dito contro l’ex marito lasciandosi andare ad un durissimo sfogo secondo cui sarebbe vittima di minacce da parte di Icardi. Wanda Nara ha infatti raccontato tutto al programma LAM lanciando accuse pesanti contro Icardi che non le permetterebbe di parlare con le figlie.

“Quando dico che non ho parlato con le mie figlie il 24 e il 25 dicembre, è vero. Non l’ho chiamata prima perché nell’ambiente ci sono molte persone che si fanno pagare un sacco di soldi per parlare di me. Mauro quando è uscito da casa mia ha promesso e giurato di distruggermi, di pagare tutto quello che doveva pagare per rovinarmi la vita”, ha raccontato Wanda.

Wanda Nara e le presunte minacce di Icardi

Non sembrano esserci possibilità di trovare un modo per chiudere il matrimonio in moco pacifico per Wanda Nara e Mauro Icardi che, dopo anni insieme, dopo aver superato vari momenti difficili, dopo due anni, sembrano ormai decisi a percorrere due strade separate. La Nara, inoltre, ha anche voltato pagina sentimentalmente avendo ormai ufficializzato la storia con il rapper LGante.

La Nara, inoltre, si è anche lasciata andare ad uno sfogo sui social ribadendo di non avere la possibilità di parlare e vedere le figlie Francesca e Isabella. Pur senza fare esplicitamente il nome, l’ex vincitrice di Ballando con le stelle lancia accuse pesanti all’ex marito che potrebbe rispondere molto presto.

