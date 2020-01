Wanda Nara/ Gambe e scollatura generosa per far tacere le critiche? (Grande Fratello Vip)

Wanda Nara, showgirl argentina, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi e mamma di cinque bambini, alla puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 gennaio, la quinta, ha sfoggiato a pieni voti un look particolarmente sexy. L’abito della showgirl la avvolgeva dalla testa a piedi, ma era completamente trasparente, lasciando in piena vista le gambe il décolleté generoso. Al di sotto del vestito super trasparente e luccicante, che lei stessa ha ironicamente associato a una rete da pesca, in cui lei si sarebbe impigliata come una sirena, un semplice body nero che ne risaltava le forme. A chiudere in bellezza quest’outfit sensuale un’elegantissima giacca nera che le arrivava ai fianchi, favorendo quel vedo-non-vedo che fa impazzire molti.

Wanda Nara: Outfit indimenticabile…

L’outfit provocante di Wanda Nara resterà sicuramente impresso nella mente di molti, ma forse non si può dire lo stesso della sua performance come opinionista. Pare infatti che qualcuno non apprezzi la sua presenza al Grande Fratello Vip: durante la puntata del 22 gennaio del programma di Piero Chiambretti La Repubblica delle Donne, Cristiano Malgioglio si è fatto sentire molto chiaramente, affermando che Wanda Nara non serva a niente! È vero che questa è la prima esperienza come opinionista per un reality show sia per Wanda che per Pupo, e forse è Pupo a sapersi distinguere meglio, ma forse Malgioglio ci è andato un pochino pesante. Ha persino rincarato la dose chiedendo l’inserimento di un traduttore apposta per Wanda, perché a detta sua non è facile capirla quando parla. Ma dopotutto tutti, concorrenti compresi, si stanno ancora scaldando, quindi magari Wanda Nara saprà sorprendere gli spettatori nelle prossime puntate con interventi più pungenti e divertenti.

Il ruolo di mamma

Nel frattempo, comunque, Wanda Nara sta sicuramente facendo il botto, conquistando milioni di italiani con le foto sensuali che pubblica quotidianamente nel suo profilo Instagram – proprio in questa puntata Pupo ha ironizzato sulle sue foto, accusandola scherzosamente di non apparire mai vestita. Senza dubbio se lo può permettere, anche grazie alla sua capacità di spaziare da un ruolo all’altro: se per il pubblico Wanda Nara è una showgirl provocante, al di fuori dei social e della tv lei si descrive quasi come la mamma perfetta.

Intervistata da Solange Savagnone per Tv Sorrisi e Canzoni il 23 gennaio (fonte), Wanda Nara ha spiegato di essere una madre piuttosto severa, tanto da essere un po’ vista come una strega dai suoi bambini. L’agente di Icardi non mette da parte le sue capacità organizzative nemmeno a casa: ogni cosa avviene a un orario prestabilito, che sia la cena, l’ora dei compiti o il momento di dormire, ed è lei a decidere cosa si mangia (sempre cibo sano) e per quanto tempo si può guardare la televisione (un’ora per vedere la mamma al Grande Fratello Vip è sicuramente concessa).

Di recente Wanda Nara è stata accusata di ipocrisia ed egocentrismo dalla sorella del marito, Ivana Icardi, che la incolpa di averla fatta allontanare dal fratello. Eppure il quadretto famigliare raccontato da Wanda sembra proprio quello di una famiglia funzionale che si ama e ha capito che per essere felici bisogna ascoltarsi a vicenda.



