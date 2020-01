Wanda Nara/ Look da sirena: “rimasta impigliata in una rete”(Grande Fratello Vip 4)

Wanda Nara torna protagonista nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un’apertura col botto con Signorini che presenta gli opinionisti Pupo e Wanda Nara che per la quinta diretta ha scelto un abito davvero “hot”. Wanda Nara, infatti, viene chiamata al centro del palco da Signorini: “vorrei farvela vedere in tutto il suo splendore” con la moglie di Icardi che dice “sono rimasta impigliata in una rete come una sirena”. Pupo allora rilancia subito: “posso lanciare il primo hashtag della serata? Hashtag chiamate la polizia”. Poi Signorini presenta Valeria Marini pronta ad entrare nella casa per parlare con Rita Rusic. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Wanda Nara: “Io concorrente? Non avrei mai accettato”

Wanda Nara ha fatto il suo esordio ufficiale in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip 4. Seduta con lei c’è Pupo, che per ora, probabilmente, è stato tra i due colui che si è distinto di più. Anche se nel programma non pervengono particolari commenti di Wanda, là fuori lei continua a fare faville. Si pensi a quanto è successo con la famosa cognata Ivana Icardi, sorella di suo marito Mauro che di recente ha fatto pubblicare dal settimanale Di Più una sorta di lettera-sfogo indirizzata a lei. “Sei veramente sfacciata, senza ritegno!”, esordisce Ivana senza mezzi termini. “Mi hai allontanato da mio fratello, perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. Vado in Tv… Criticavi tanto questa cosa… E oggi sei al Gf Vip… Solita storia, solo la tua stella può brillare, vero? La sorella di Mauro non può fare Tv e la moglie sì? Perché? E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Sei proprio la donna più incoerente del mondo… Scrivo a te, perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello. Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene”. Il tentativo della Icardi è anzitutto di riappacificarsi con suo fratello. Per farlo, si rivolge alla persona che avrebbe contribuito ad allontanarlo dai suoi affetti più cari: “Ti prego, rifletti su una cosa: tuo marito non ha rapporti con sua sorella. Ti sembra una cosa giusta? Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda”.

Wanda Nara e il nuovo ruolo di opinionista

Si spera che l’invito alla riflessione fatto pervenire da Ivana Icardi risulti sufficiente a far ragionare Wanda Nara. Nel frattempo, comunque, lei è impegnata nei suoi interventi al Grande Fratello Vip 4, dove è stata scelta, a suo dire, perché è una ‘donna sincera’. “Voglio apparire per quello che sono”, fa sapere al Corriere dello Sport. “Del Gf la cosa che mi piace di più è che è tutto improvvisato perché non sai mai cosa può accadere nella casa”, commenta la Nara. Prima del Gf Vip 4, Wanda aveva già esordito nel mondo dello spettacolo in Argentina: “Ho condotto dei programmi e ho recitato per alcuni telefilm. Quando sono venuta in Italia desideravo fare qualcosa di diverso, con il Grande Fratello Vip finalmente riuscirò a vivere un’esperienza che mi divertirà da morire”. Nessuno, comunque, le ha proposto di fare la concorrente: “No. Abbiamo parlato solo per il ruolo di opinionista. Non ho fatto la concorrente quando avevo vent’anni, figurati se avrei accettato di farlo ora. Poi, con la mia vita attuale divisa tra l’Italia e la Francia sarebbe stato impossibile…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA