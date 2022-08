Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi?/ Indiscrezione bomba dall’Argentina…

Wanda Nara e Mauro Icardi: il gossip continua

L’estate 2022 continua a diffondere gossip clamorosi sulle coppie famose. Dopo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si è scatenato il gossip su Wanda Nara e Mauro Icardi. Gossip puntualmente smentito dal calciatore argentino che ha parlato di fake news sulla sua vita. Oggi, però, dall’Argentina, arriva una nuova indiscrezione come riporta Leggo. Pare, infatti, che sul matrimonio tra Wanda e Icardi possa esserci l’ombra di un tradimento.

Icardi, video d'amore con Wanda Nara per smentire la crisi ma spunta la gaffe/ "Immagini vecchie" e lei tace!

Secondo quanto raccontato da Lucas Bertero in esclusiva al programma «A la tarde», pare che Wanda Nara abbia un flirt con un calciatore sposato. Un gossip che, in poco tempo, ha rapidamente fatto il giro del mondo alimentano nuovamente rumors sulla presunta crisi matrimoniale che starebbe attraversando con il calciatore argentino.

WANDA NARA E ICARDI DIVORZIANO?/ L'audio confessione di lei, lui replica: "Cose inventate sulla mia vita"

Wanda Nara e Mauro Icardi: spunta l’ombra del tradimento

Secondo quanto raccontato da Lucas Bertero in esclusiva all’interno del programma «A la tarde», pare che Wanda Nara abbia un flirt con un calciatore sposato. Una situazione che ricorderebbe l’inizio della sua storia con Icardi, arrivato nella sua vita quando era sposata con Maxi Lopez.

«Wanda – racconta l’esperto di gossip– avrebbe già delle braccia tra cui consolarsi… Parliamo di qualcosa che non è di oggi, se pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore sposato». Icardi e la Nara smentiranno presto l’ennesima gossip?

Mauro Icardi e Wanda Nara, emerge un retroscena scottante/ "Pugni sul tavolo e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA