Wanda Nara lascia Mauro Icardi in ‘mutande’?/ “Col divorzio a lui il 40% stipendio”

Mauro Icardi trema per il suo patrimonio. Il Settimanale Oggi ha raccontato dei retroscena inediti sulla separazione con Wanda Nara. Una fonte ha infatti rivelato: “Sono sposati in comunione di beni: la metà di tutto sarebbe già della moglie che però ha creato una società, in cui sono confluite le case, le auto e i contratti pubblicitari di lui, di cui è amministratrice unica. A Mauro, a conti fatti, resterà solo il 40 per cento dello stipendio che gli versa il Psg: la metà dell’80 per cento, visto che un 20 per cento è già della Nara in quanto sua agente”. Wanda Nara potrebbe dunque lasciare Icardi “in mutande”. Il Settimanale Oggi ha poi smentito la notizia secondo cui sarebbe stato Icardi a pagare il viaggio alla presunta amante Eugenia China Suarez. Una fonte lo ha confermato facendo sapere che è Wanda Nara a maneggiare i soldi: “La guita, il denaro, la maneggia Wanda, che ha anche il controllo totale delle carte di credito: Mauro non solo deve chiederle i soldi, ma anche spiegarle come li spenderà”.

Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, Wanda Nara avrebbe in agenda un’intervista a Susana Gimenez, star di Telefe. Un’esclusiva pagata fior fiori di soldi considerando che la tv argentina avrebbe messo a disposizione 50 mila dollari per l’esclusiva. Telefe avrebbe offerto alla Nara il ruolo di co-conduttrice di un programma importante. Wanda Nara potrebbe tornare così a Buenos Aires con i figli, un lavoro e con il patrimonio di Mauro Icardi.

Mauro Icardi e Eugenia China Suarez non avrebbero consumato. Nessun tradimento dunque. E’ l’ultima indiscrezione choc che emerge nel triangolo Mauro Icardi, Wanda Nara e Eugenia China Suarez. Una fonte interna al Paris Saint Germain ha spiegato infatti cosa è successo veramente. Mauro Icardi ed Eugenia China Suarez si incontrarono a Parigi in un albergo. I due però si scambiarono solo un bacio. A quanto pare, Mauro Icardi fu sfortunato perché aveva la febbre: “Ci disse che era successo un casino per una banale chiacchierata e giurò che non si erano mai visti. Poi, bombardato di domande, ha ammesso tutto. Sì, era in hotel con lei e ha spiegato anche il ruolo del cognato”. Il cognato infatti gli avrebbe fatto da palo per reggergli il gioco rimanendo addirittura a dormire in macchina.

Mauro Icardi e Eugenia non hanno però consumato: “Icardi disse ai compagni di squadra che quella sera aveva la febbre e si scambiarono solo un bacio”. Mauro aveva paura di essere infetto e di contagiare Eugenia. Questa versione ha trovato conferma elle rivelazioni di Paula Varela emerse durante un altro programma in cui si è fatto riferimento ad un colloquio intercorso tra Wanda Nara ed Eugenia China Suarez. Eugenia le ha detto: “Sì, è vero… tuo marito e io ci siamo visti. Ma stai tranquilla non siamo arrivati ​​a consumare perché Mauro non poteva”. A frenare i due amanti solo un’indisposizione di lui. Wanda Nara non avrà fatto sicuramente i salti di gioia.



