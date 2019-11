Wanda Nara nuda su Instagram/ La “notte” hot della moglie di Icardi scalda i fan

Tre foto pubblicate da Wanda Nara Icardi, una dopo l’altra, accendono la fantasia di quanti sono soliti consultare il profilo Instagram della showgirl argentina in cerca di emozioni forti. E si può dire che in questo senso la moglie/agente di Mauro non abbia deluso le attese nelle ultime ore, stuzzicando le fantasie più recondite delle sue schiere di followers. Tre foto, dicevamo. E anche tre lingue diverse utilizzate da Wanda per esprimere una sola parola: “Notte”. Proprio con l’idioma italiano vi è stato l’inizio del trittico di foto che ha fatto impazzire i fan di Wanda. Cosa immortalava il primo scatto? Una foto in bianco e nero di un letto da cui spuntavano un piede e una caviglia. Un’immagine che è bastata ai fan della sudamericana per scatenare delle fantasie impronunciabili che le hanno fatto meritare oltre 15mila like. Nulla a confronto di ciò che è arrivato poco dopo.

WANDA NARA NUDA, IL TRITTICO-HOT

Cambia la lingua, ma non il concetto: nella seconda fotografia è Wanda Nara in persona a fare capolino. La versione è quella preferita dai frequentatori social: “come mamma l’ha fatta”. La sudamericana è totalmente nuda, ma per la sfortuna dei suoi followers ogni sua nudità è coperta dalla posizione strategica della moglie di Mauro Icardi, rigorosamente a pancia in giù. Ciò che viene esaltato in questa foto, alla quale si accompagna il francese “nuit” è ovviamente la linea di un lato-B che avrà accompagnato i sogni – agitati – di migliaia di fan. Quanti precisamente? Beh, stando ai cuoricini ottenuti dallo scatto siamo a oltre 129mila, cifra quest’ultima destinata a crescere nelle prossime ore. Chiude il trittico hot la foto con lo spagnolo “noche”, ma in questo caso il cuscino solitario prende “solo” 11mila like….

