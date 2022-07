Wanda Nara opinionista de La Talpa?/ C’è anche Icardi nel piano segreto di Silvio Berlusconi…

Wanda Nara in trattativa per la Talpa e Mauro Icardi al Monza? L’idea di Silvio Berlusconi

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero pronti a debuttare come opinionisti nella prossima edizione del reality La Talpa. Sembra infatti che la famiglia Berlusconi li stia corteggiando da un po’di tempo e che i due stiano in trattativa. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista sportivo Nicolò Schiro, che si sta occupando delle trattative in corso riguardo al calciomercato. Sembra infatti che la famiglia Berlusconi stia corteggiando sia la showgirl argentina che il marito, il calciatore Mauro Icardi. Silvio Berlusconi avrebbe però anche un altro obiettivo considerando che oltre ad essere Presidente di Mediaset è anche Presidente della squadra del Monza. Berlusconi vorrebbe portare il centravanti nella sua squadra, recentemente promossa in Serie A e dall’altro portare a termine l’accordo anche con Wanda Nara per il reality show di Canale 5.

Al momento sulla prossima edizione del reality sono trapelate indiscrezioni anche riguardo i nomi dei papabili concorrenti. Tra questi potrebbero esserci il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, l’uomo gatto di Sarabanda Gabriele Sbattella, l’ex marito di Paola Barale e opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, Pupo, Karina Cascella, Gemma Galgani e Nina Moric. Quel che è certo è che il meccanismo rimarrà uguale a quello delle scorse edizioni. Un gruppo di vip si ritrova in una location da sogno, e inizia una convivenza in cui lo scopo è uno solo: individuare la talpa. Quest’ultima è un concorrente che, segretamente, opera per sabotare gli altri e che deve fare di tutto per non farsi smascherare.

Chi sarà la conduttrice della prossima edizione de La Talpa? Le ipotesi

Nelle ultime settimane si è aperta la caccia alle possibili conduttrici della prossima edizione de La Talpa. Tra i nomi più papabili sono spuntati i nomi di due conduttrici, Silvia Toffanin e Barbara D’Urso. Nelle scorse ore è emerso però un altro indizio che sarebbe riferimento ad un’altra popolare conduttrice. Su Instagram, Amedeo Venza ha pubblicato nelle sue storie Simona Ventura. L’influencer ha scritto: “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”.

Chissà se Simona Ventura riuscirà a scalzare Silvia Toffanin che finora appare la favorita alla conduzione del reality. A lanciare l’indiscrezione era stato il sito TvBlog: “Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino”. Chi tra loro riuscirà a spuntarla?











