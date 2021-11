Wanda Nara su Icardi e China Suarez/ “Era pronto a lasciare il calcio. Maxi Lopez…”

Wanda Nara rompe il silenzio e parla del presunto tradimento di Mauro Icardi con la “China” Suarez, con la sua amica Susanna Giménez, una nota figura della televisione argentina, a cui ha raccontato tutta la sua verità. La coppia nelle scorse settimane è stata più volte protagonista dei rotocalchi di gossip per via della loro presunta rottura tra accuse di tradimento, riconciliazioni e liti, così Wanda Nara ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto. Come riportato da Fanpage.it quanto trapelato dall’anteprima dell’intervista andata in onda su Telefe Noticias, la conduttrice argentina avrebbe subito chiesto alla donna come è avvenuta la sua consapevolezza facendo ripercorrere a Wanda il momento in cui ha scoperto di essere vittima di tradimento: “Eravamo in un maneggio, le ragazze andavano a cavallo e ho cercato una foto al telefono. Ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che già conoscevo”.

Wanda Nara ha ribadito il suo sgomento avvenuto durante la scoperta soprattutto perchè come lei ha affermato: “Ho sempre controllato il cellulare di Mauro e non ho mai trovato nulla. Ci siamo sempre mostrati tutto. Abbiamo fiducia l’uno dell’altro e ci raccontiamo tutto”.

Wanda Nara e i retroscena sul caso Icardi-China Suarez

La donna, poi ha spiegato che dopo aver fatto quella scoperta ha subito deciso di allontanarsi da suo marito: “Sono una donna all’antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio. Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli, ho preso i miei figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia” e ha poi raccontato la reazione del calciatore: “Mi ha detto che è stata una sciocchezza, che è stato l’errore della sua vita. Lui stesso mi ha detto che c’è stato un incontro e che non è stato niente ed è vero che non è successo niente“ concludendo il suo discorso evidenziando come se fosse accaduto l’opposto: “Mauro avrebbe divorziato al mio posto“. A quanto pare però adesso le cose tra i due sono ritornate alla normalità: “Oggi ho piena fiducia in Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne”.

Ma nel corso dell’intervista ha anche ringraziato l’ex partner Maxi Lopez: “Mi ha aiutata molto, ha preso i ragazzi e li ha tenuti fuori da questa storia. Ho ringraziato sia lui che la compagna”. Inoltre, ha raccontato cosa ha fatto Mauro Icardi durante la loro crisi: “Mi ha seguito per cercarmi, per parlare. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio”.

