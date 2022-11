Warren Beatty accusato di molestie sessuali/ “Obbligata ad avere rapporti a 14 anni”

Warren Beatty, noto attore americano, sarebbe stato citato in giudizio da una donna, che lo accusa di averla obbligata a fare ses*o con lui nel lontano 1973. La notizia, riportata da Variety, riguarderebbe una presunta vittima che all’epoca dei fatti sarebbe stata minorenne, avendo avuto fra i 14 e i 15 anni di età. Al momento non vi sono molti dettagli, e con il passare delle ore e dei giorni è probabile che emergano altre informazioni, fatto sta le accuse nei confronti della star di Hollywood risalirebbe all’inizio di questa settimana, e sarebbero state mosse da Kristina Charlotte Hirsch.

La donna, come riferisce l’edizione online del quotidiano Repubblica, si sarebbe rivolta alla Corte Superiore di Los Angeles non citando direttamente Warren Beatty, ma identificando comunque l’imputato come il candidato all’Oscar per il ruolo di Clyde in Bonnie and Clyde, appunto l’85enne attore di Richmond. Secondo la donna, i due si sarebbero incontrati sul set di un film, e le attenzioni dell’attore, stando alla ricostruzione di Kristina Charlotte Hirsch, sarebbero state “troppo eccessive” in quanto la star avrebbe commentato il suo aspetto fisico per poi chiederle il numero di telefono.

WARREN BEATY ACCUSATO DI MOLESTIE: LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Warren Beatty l’avrebbe poi chiamata più volte nel 1973 (all’epoca la star aveva 35 anni), invitandola nel suo hotel e portandola in giro in macchina. Secondo quanto riportato dal magazine americano Variety, sembra che Warren Beatty abbia “usato la sua posizione e il suo status di adulto e star del cinema di Hollywood per costringere il contatto sessuale con la querelante in più occasioni, tra cui sesso orale, sesso simulato e infine rapporti sessuali forzati”.

La Hirsch inizialmente era “elettrizzata” dalle attenzione ricevuta, credendo di vivere una relazione romantica, ma evidentemente le cose sarebbero poi andate diversamente. Obiettivo della presunta vitta, ottenere un risarcimento per il disagio psicologico, mentale ed emotivo subito da quell’incontro. Secondo la legge della California la Hirsch avrebbe avuto tempo solo fino al primo gennaio del 2023 per presentare denuncia.

