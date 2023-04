Wax a rischio eliminazione ad Amici 22/ Rabbia sul web: “Affossato per premiare…”

Wax rischia l’eliminazione nel prossimo serale di Amici 22

La possibile eliminazione di Wax dal serale di Amici 22 ha scatenato la durissima reazione del web. Su Twitter, dopo le prime indiscrezioni sulla registrazione della puntata che sarà trasmessa sabato 1° aprile, diversi utenti hanno criticato la scelta di mandare al ballottaggio finale il cantante di Arisa. Come svelano le anticipazioni di Superguidatv, nel corso della prossima puntata, ci sarà una sola eliminazione e a rischiare il posto saranno Wax, Ramon e Samu. Tuttavia, il nome che ha scatenato la reazione del popolo di Twitter è proprio quello di Wax.

Medici ucraini in Germania per studiare la cura delle ustioni/ "Mancano dispositivi"

Diversi utenti, infatti, criticano la scelta dei giudici, ma anche dei professori delle altre squadre, di mettere a rischio la permanenza del cantante di Arisa nella scuola, considerato uno degli allievi di maggiore personalità. Tanti i commenti in suo favori e durissime critiche nei confronti di chi ha mandato al ballottaggio finale Wax.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023/ Frasi: "Accetta che Gesù Risorto entri nella tua vita"

Il web contro la possibile eliminazione di Wax dal serale di Amici 22

Per scoprire il nome del nuovo eliminato dal serale di Amici 22 sarà necessario aspettare la fine della puntata del 1° aprile. Tuttavia, gli spoiler che hanno svelato l’identità degli allievi a rischio hanno scatenato la reazione del web. C’è chi è pronto a scommettere sull’addio di Samu e chi difende a spada tratta Wax considerando sbagliata la scelta di mandarlo al ballottaggio mettendo così seriamente in pericolo la sua permanenza nella scuola.

“Wax e Piccolo G erano gli unici insieme ad Angelina che facevano più stream su Spotify quest’anno eppure li stanno affossando per premiare chi ha zero personalità e zero carattere”, scrive un utente scagliandosi anche contro l’eliminazione di Piccolo G avvenuta nella scorsa puntata. “E comunque sto ballottaggio tra Samy e Wax non ci siamo…. Anche perché li prima di uscire loro c’è un Cricca che dovrebbe tornare a casa”, aggiunge un altro utente.

Crisi del riso, aumenta la richiesta ma diminuisce la produzione/ Asia in allerta













© RIPRODUZIONE RISERVATA