Wax, debutto hot a Capodanno in musica/ Slaccia i pantaloni e mostra la culotte: “Eat me baby…”

Wax é il protagonista di Capodanno in musica 2024:

Ben al di là della clamorosa sconfitta alla gara Auditel subita da L’anno che verrà, il Capodanno in musica fa rumore con la sonora rivincita web che registra tramite Wax. La proposta Mediaset di intrattenimento nei festeggiamenti di Capodanno 2024 dell’occhio pubblico, competitor del diretto avversario sulle reti TV e streaming Rai di L’anno che verrà, registra intorno alle ore 2:00 del 1° gennaio 2024 quello che può dirsi il momento più iconico in assoluto dello show system nella notte di San Silvestro. Come indicato dal considerevole volume di annesse interazioni social degli utenti spettatori nel web.

Wax, la confessione choc/ L'ex di Amici su Angelina Mango: "forzati a vederci a sentirci e stare insieme"

“Capodanno in musica”, sotto la conduzione di Federica Panicucci, vede cioè l’ex cantautore concorrente ad Amici 22, Wax, entrare in scena a notte fonda, per una performance dai risvolti di intrattenimento very Bop, in quanto choc.

Wax é l’icona POP di Capodanno in musica

Tutto avviene dopo lo scoccare delle due del mattino del 1° gennaio 2024. Mentre su Rai Uno Amadeus si appresta a congedarsi dal suo pubblico, in casa Mediaset la festa condotta da Federica Panicucci prosegue con Wax. Arrivato sul palco con un paio di jeans larghi ed una camicetta di jeans sbottonata, fra un ammiccamento e l’altro, l’ex Amici 20 gira le spalle all’occhio pubblico e il motivo é presto detto. Il giovane slaccia i pantaloni in denim e mostra la culotte bianca che nel lato B é stilizzata con un messaggio allusivo ai lyrics nel refrain di Baby One more time, la storica hit nel segno della musica POP di Britney Spears datata 1998. Si tratta della scritta “EAT ME BABY ONE MORE TIME”, che rivoluziona a chiare lettere e nel significato il ritornello al suono “hit me baby One more time”, in una versione hot: “Baby mordimi ancora una volta” anziché l’originale “baby, colpiscimi ancora”.

Wax, la confessione choc/ L'ex di Amici su Angelina Mango: "forzati a vederci a sentirci e stare insieme"

Un messaggio provocatorio e audace, di certo sexy, almeno a detta dei fan più sfegatati dell’ex Amici 20, le cui immagini della partecipazione a Capodanno in musica sono non a caso virali, tramite un post condiviso dallo stesso cantautore via Instagram.

Insomma, la conclamata rockstar di Amici 20 non nasconderebbe, complice il suo Capodanno in musica 2023, di volersi ispirare alle provocazioni del pop anni ’90. E chissà che il 2024 non possa vedere l’ex Amici 20 realizzare un duetto con la popstar per antonomasia, attesa al comeback nel nuovo anno appena iniziato, Britney Spears.

Wax, la confessione choc/ L'ex di Amici su Angelina Mango: "forzati a vederci a sentirci e stare insieme"

Nel frattempo, per la quota Amici 23 Mida reagisce al primo disco d’oro raggiunto al talent show…











© RIPRODUZIONE RISERVATA