Wax ha una nuova fidanzata?/ “Sono insieme in vacanza, si baciano e si tengono per mano” lo scoop

Wax e Angelina Mango relazione segreta? L’indiscrezione

Le voci sulla presunta relazione tra Wax e Angelina Mango si sono diffuse dai tempi di Amici, quando i due allievi si sono avvicinati creando un profondo legame. I due cantanti hanno, però, sempre sementito ci fosse qualcosa di più di una grande amicizia. La stessa Maria De Filippi è più volte intervenuta, in diretta, per confermare non ci fosse nessun coinvolgimento passionale tra i due.

A pensare il contrario, però, si aggiungerebbe Cricca secondo cui tra i due colleghi ci sarebbe sempre stato del tenero. L’indiscrezione giunta all’esperto di gossip Amedeo Venza, confermerebbe proprio questo: “Peccato che hanno fatto passare tutti per pazzi e ora lei fa finta di niente. Forse per facilitarsi la vita visto che lavora con il ragazzo“. Secondo questa segnalazione, dunque, Angelina non avrebbe continuato solo perchè non avrebbe avuto il coraggio di lasciare il suo fidanzato.

Wax è fidanzato con un’altra ragazza? Arriva la segnalazione

Se ci sia stata una relazione con Angelina Mango non è dato sapere, ma nelle ultime ore il cantante è stato avvistato con la sua presunta nuova fidanzata. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano, la quale ha riportato la la segnalazione aggiungendo:

“Questa è la nuova ragazza di Wax. Sono insieme in vacanza. Non hanno problemi a farsi vedere insieme nei locali, si baciano e si tengono per mani”. Nello scatto, infatti, si nota l’ex allievo di Amici parlare vicino con una ragazza bionda di cui non si conosce ancora l’identità. Non si nota nulla di compromettente, ma l’esperta di gossip giura ci siano state manifestazioni fisiche tra loro. Ecco la foto che li ritrae insieme:

