Wendy Kay, mamma Soleil Sorge contro Alex Belli/ “Non lo sopporto più! Vorrei che…”

Mentre Soleil Sorge e Alex Belli si godono la loro “chimica artistica” all’interno del Grande Fratello Vip 2021, noncuranti delle possibili reazioni di Delia Duran, che infatti nel frattempo è andata via da Milano, irrompe sulla scena Wendy Kay. Si tratta della mamma di Soleil, che non ha nascosto il suo disappunto, per usare un eufemismo, per il comportamento dell’attore. La figlia e Alex, infatti, quotidianamente si scambiano coccole e abbracci, ma nelle ultime ore lui ha spiegato che non possono stare insieme perché lui ha una vita complessa. «Qui funziona perchè non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un’altra».

Alex Belli e Soleil, baci appassionati sotto le coperte?/ Il web: "Strani rumori..."

A far discutere è anche un’altra affermazione: Alex Belli ha spiegato che se Delia Duran fosse entrata per portarlo via dal reality, lui se ne sarebbe andato via subito. Ne ha parlato con Miriana Trevisan che, alla luce di queste dichiarazioni, gli ha consigliato di rivedere il suo rapporto con l’influencer italo-americana.

Delia Duran lascia Alex Belli?/ "Via da Milano" e posta un video al mare ma...

Wendy Kay, lo sfogo della mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli

Molti utenti sui social hanno evidenziato questa incoerenza da parte di Alex Belli. Tra questi c’è pure la mamma di Soleil Sorge, che ha deciso di attaccare duramente e pubblicamente il coinquilino della figlia. La pagina Instagram del Grande Fratello Vip ha pubblicato i video confessione di Alex Belli con Miriana Trevisan. Tra i commenti è comparso quello di Wendy Kay che si è detta stufa del comportamento del concorrente. «Meno male, non sopporto più Alex, basta!».

Quando invece il programma ha pubblicato il post relativo alla decisione nella scorsa puntata di Sonia Bruganelli di dare l’immunità all’attore, la mamma di Soleil Sorge ha commentato: «Avrei preferito che uscisse». Ora i telespettatori si chiedono se ci sarà un confronto tra Alex Belli e Wendy Kay, dopo quello tra la figlia di quest’ultima e Delia Duran. In tal caso, volerebbero scintille, vista la personalità della donna, ereditata peraltro da Soleil. E magari potrebbe servire a fare luce su un rapporto che desta sempre più perplessità.

Soleil rivelazione choc a Gianmaria "Sofie si è riavvicinata? Sei il suo giocattolo"/ L'attacco al GF Vip





© RIPRODUZIONE RISERVATA