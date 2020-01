Whatsapp down/ Impossibile invio messaggi: problemi audio e video, cosa succede?

Whatsapp down a partire dalle 11.30 circa di questa mattina. Sono migliaia le segnalazioni giunte nelle ultime ore da parte di chi utilizza giornalmente il celebre servizio di messaggistica istantanea. Secondo quanto reso noto dall’affidabile sito Downdetector, i problemi con Whatsapp avrebbero riguardato diverse parti del mondo tra cui l’Europa occidentale e la stessa Italia, dove si susseguono le lamentele anche via social da parte di chi è entrato in un vero e proprio stato di allerta per via del malfunzionamento del servizio. In cosa consistono, nel dettaglio, i problemi segnalati? I maggiori disagi sono stati riscontrati nell’invio dei messaggi, in particolare audio e video, reso in molti casi impossibile. Oltre all’Italia, gli altri Paesi coinvolti nel “down” in atto del servizio di messaggistica sono stati anche la zona del Golfo Persico, India, Sud Est Asiatico e Cina meridionale. Il profilo Twitter Wabetainfo ha evidenziato l’impossibilità di inviare messaggi audio9, video ma anche gif, foto e stickers. Alla segnalazione si sono susseguiti i messaggi di molti utenti che hanno segnalato il malfunzionamento anche dal Brasile, dall’Indonesia, dall’India e dal Pakistan.

WHATSAPP DOWN: COSA STA SUCCEDENDO? DISAGI INVIO MESSAGGI AUDIO E VIDEO

Inevitabilmente nel giro di poco tempo l’hashtag #WhatsAppDown è salito in cima alle tendenze. Oltre a Whatsapp c’è anche chi ha segnalato problematiche con Facebook e Instagram. Ricordiamo che rispettivamente dal 2012 e dal 2014, il social fotografico e l’app di messaggistica fanno parte del gruppo Facebook Inc. A partire dalle ore 14.30 circa le segnalazioni di malfunzionamenti con Whatsapp sono diminuite drasticamente. “A Roma in questo momento ha ripreso”, ha spiegato un utente sul sito Downdetector aggiornando sulla situazione attuale. E così anche in Sardegna dove il “down” sarebbe terminato intorno alle 14.35. “I messaggi vocali stanno cominciando a partire”, ha tranquillizzato un altro utente. Ma restano ancora numerosi coloro che, da Nord a Sud Italia, sarebbero rimasti senza contatti a causa dell’impossibilità di inviare e scaricare files multimediali da questa mattina. Ed ovviamente aumentano i consigli da parte di chi è già passato al concorrente Telegram, evitando così le lamentele.

