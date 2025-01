Inizio dell’anno scoppiettante per WhatsApp. L’applicazione di messaggistica numero uno al mondo si è infatti aggiornata, portando con se una serie di novità interessanti che sicuramente faranno piacere agli svariati utenti che la utilizzano in tutto il mondo. Le funzioni sono state introdotte per tutti (non solo per gli utenti Beta), dalla giornata di ieri, 14 gennaio 2025, ed ora vi spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta. Partiamo dal primo importante update, ovvero, la possibilità di reagire ai messaggi ricevuti attraverso un doppio tocco.

Come riferisce Hdblog.it, invece di dover tenere premuto il dito sullo schermo, basterà fare un doppio tocco, sulla falsa riga ad esempio di quando mettiamo un “mi piace” su Instagram alle varie foto o video. Un’altra novità riguarda il menù delle emoji che sono disponibili per le reazioni e che è stato aggiornato, mettendo prima le emoticon che vengono solitamente più utilizzate e non quelle di default uguali per tutte: un altro upgrade light ma comunque decisamente comodo.

WHATSAPP, GLI SFONDI VIRTUALI PER LE CHAT

Hdblog fa notare che questo aggiornamento è già stato introdotto su altri social, come ad esempio Discord, e siamo certi che renderà più facile e anche più diffuso l’utilizzo delle reazioni, non perdendo troppo tempo nell’individuare quella da noi ricercata. Nel caso in cui l’emoji ricercata non dovesse essere presente nel primo elenco, vi basterà fare click sul tasto “+” per aprire il menù e individuare tutte le altre emoticon disponibili fra cui quella da voi ricercata.

Un’altra novità introdotta su WhatsApp in questo primo aggiornamento dell’anno 2025 riguarda i filtri e gli sfondi virtuali durante le chat, e in questo caso stiamo parlando di una novità assoluta per l’app verde. Sono stati introdotti per le videochiamate nel 2024 ed ora gli utenti potranno utilizzare 30 diversi effetti grafici per modificare foto e video, direttamente dalla stessa applicazione di messaggistica, senza ricorrere ad eventuali altre app.

WHATSAPP, COSA CAMBIA COL PRIMO UPDATE E IL BUG DEL MICROFONO

Attenzione anche agli sticker, che ora si potranno condividere con gli utenti attraverso le chat. Inoltre spazio alla funzione che si chiama “sticker selfie”, e che permette di scattarsi un selfie e di trasformare la stessa foto appunto in uno sticker. La cosa interessante è che basterà un semplice tocco sull’icona in questione, anche se tale novità è al momento disponibile solo sugli utenti Android e non su quelli iOS (iPhone), anche se per Hdblog l’upgrade dovrebbe arrivare a breve.

E a proposito di Android, proprio nella giornata di ieri è emerso un fastidioso bug durante le chiamate. Nel corso delle chiamate vocali numerosi utenti hanno visto il proprio microfono “silenziato”. In poche parole, dopo aver effettuato una chiamata con l’app, il microfono si auto spegne, e pare che questo problema sia stato segnalato addirittura 4 anni fa ma evidentemente non ancora risolto del tutto. Per evitare il problema al momento non vi è soluzione, e l’unico consiglio è quello di restare nell’app mentre si effettuano le chiamate evitando di controllare altro.