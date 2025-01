Arriva un nuovo interessante aggiornamento per WhatsApp, quella che resta l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, sia a livello mobile che di desktop, tramite WhatsApp Web. Ebbene l’ultima novità, segnalata da GeoPop, riguarda la versione mobile dell’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg, e promette di introdurre una funzione decisamente utile. Da ora in avanti sarà infatti possibile effettuare una scansione di documenti, foto e quant’altro, direttamente tramite la stessa applicazione. A scovare la novità sono stati come sempre i ragazzi di Wabetainfo, il sito che è specializzato appunto nell’individuare in anteprima tutti gli upgrade di WhatsApp, sottolineando che per il momento questo aggiornamento riguarda solo la versione per iOS dell’applicazione, quindi per gli iPhone (la versione a cui si fa riferimento è la 24.25.89).

Come fare quindi per scansionare direttamente i documenti tramite la fotocamera dell’iPhone? A breve ve lo spiegheremo ma bisogna sapere che tale funzione risulterà molto utile ai più soprattutto perchè si eviterà dal passare prima da altre applicazioni, quelle appunto utilizzate per le scansioni dei documenti, e che spesso e volentieri nascondono un vero e proprio esercito di virus. Al di là di quelle classiche e gettonate, su Apple Store o Google Play Store si trovano moltissime applicazioni che permettono di effettuare le scansioni tramite il telefono, ma molte risultano essere pericolose.

WHATSAPP SCANNER, COSA SI PUO’ FARE

Attraverso questa nuova funziona sarà tra l’altro possibile non soltanto effettuare la scansione ma anche modificare i margini del documento scannerizzato, quindi modificarlo in parte. Una volta ultimato il “taglia e cuci” sarà possibile visionare il file in anteprima dopo di che si potrà salvare nel proprio telefono o eventualmente inviarlo al destinatario. Si pensi ad esempio ad un contratto di lavoro da firmare, ma anche ad un documento ad esempio per una banca o per una scuola, e via discorrendo: davvero comodo.

Come detto sopra, al momento questa funzione scanner è destinata solo agli utenti iPhone e non è dato sapere quando arriverà su Android ma in ogni caso i tempi non dovrebbero essere lunghi. Va specificato inoltre che attualmente il rilascio della funzione sta avvenendo in maniera graduale, di conseguenza qualora non la vedeste sulla vostra versione di WhatsApp non dovrete preoccuparvi visto che nelle prossime settimane l’aggiornamento riguarderà tutti gli utenti di tutto il mondo.

WHATSAPP SCANNER, ECCO COME USARE LA NUOVA FUNZIONE

Veniamo quindi al dunque: come utilizzare lo scanner direttamente da WhatsApp? Come al solito si tratta di un’operazione user friendly, di modo che tutti siano in grado di portarla a termine. La prima cosa da fare sarà aprire la chat del destinatario del documento da scansionare. A quel punto dovrete fare click sul pulsante + in basso a sinistra, dopo di che andrete a fare click su Documento. Vi verrà quindi restituita la nuova funziona “scansiona documento”, dopo di che dovrete scegliere il doc da scansionare.

Arrivati a questo step vi si azionerà la fotocamera del vostro iPhone, attraverso cui dovrete fare una foto del documento in questione facendo in modo che lo stesso sia centrato e ben visibile in ogni sua parte. Una volta effettuato lo scatto potrete decidere se modificare o meno gli angoli tramite l’editor interno. Finita l’operazione andrà a fare click su Salva la scansione, che troverete in asso a destra, dopo di che potrete inviare il vostro documento scansionato attraverso l’icona dell’aereo.