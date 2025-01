AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025: UN PO’ DI LEGGEREZZA…

Il 6 gennaio 2025 è ormai alle porte e ci sono pure immagini Auguri Buona Befana ed Epifania 2025 da inviare su WhatsApp e altri social ad amici e parenti. Sicuramente siete allenati, visto che ci sono state le feste natalizie a tenervi impegnati nella ricerca delle parole giuste per gli auguri. Ora cambia la ricorrenza, ma non la volontà di far sentire la propria vicinanza alle persone più care.

“Goditi questa giornata con follia e fantasia, ma anche con una buona dose di allegria” per cominciare: è una frasi che potete abbinare a una delle tante immagini che circolano in rete, e che vi proponiamo di seguito, per dare colore alle parole, così da non limitarvi a mandare dei messaggi ‘asciutti’. “Dal camino, giù rimbalza per riempire la tua calza, poi risale, se ne va e un altr’anno tornerà!“, è un’alternativa. A proposito di rime, vi suggeriamo anche: “Mia cara amichetta, sempre in giro in borsetta, oggi per il braccio ti toccano i calzini e di fare su e giù per i camini“.

AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025 RELIGIOSI E RIFLESSIVI

Avevamo accennato alle frasi e immagini di Auguri Buona Befana ed Epifania 2025: a tal proposito ci sono le parole di Papa Francesco, con un suo ennesimo invito all’apertura verso gli altri. “Nella festa dell’Epifania il nostro sguardo si allarga all’orizzonte del mondo intero“.

Ma c’è anche una frase per spiegare il senso della ricorrenza di domani: “Il messaggio più bello dell’Epifania è che tutti abbiamo una stella che ci guida e nei momenti importanti bisogna sempre alzare gli occhi al cielo“. Si punta sui desideri, invece, con queste parole: “Che la tua calza possa essere piena di quel che il tuo cuore desidera di più“.

PER GLI AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025 COL SORRISO…

Passiamo poi a toni più divertenti e ironici: “Ricordati di fare stretching prima del volo: quel sacco pesante potrebbe essere una sfida… anche per una Befana esperta come te“. Sulla stessa lunghezza d’onda: “Hai preparato i piani di volo? Ottenuto i permessi? Lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri ma, passata una certa, si tende ad avere problemi di memoria… Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista, altrimenti mi tamponi come l’anno scorso!“.

Infine, vi proponiamo una tutta focalizzata sul ruolo della Befana: “C’è chi la chiama strega e chi la chiama pazza… lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna“.

Auguri di una serena e buona Epifania a tutti voi.🍫🍬🍭🤗😘 Buon Sabato.🤗😘☃️❄️ Buon inizio di un sereno pomeriggio a Voi tutti l.❣️🌹❣️ #Buona #Epifania2024.🍫🍬🍭 pic.twitter.com/9KQCg7LIIA — ○°✞°● Vεl ✞ εиσ ●•°✞°•○ (@69veleno69) January 6, 2024