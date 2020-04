WhatsApp Web e Desktop con modalità scura?/ Tema “dark” in arrivo: ecco come sarà

Pubblicità

Anche su WhatsApp Web e Desktop arriva il tema scuro? L’aggiornamento potrebbe arrivare presto sia per la versione online che per l’applicazione scaricabile su Windows Store o dall’App Store del Mac. A inizio marzo la modalità scura ha fatto il suo debutto sulle versioni Android e iOS, invece sulla versione desktop non è ancora arrivata. E non è nemmeno entrata nella fase di sperimentazione. Nelle prossime settimane però le cose potrebbero cambiare, stando a quanto riportato da WaBetaInfo. Hanno trovato nel codice dell’ultimo aggiornamento delle novità che riguardano proprio il tema scuro. Non ci sono solo informazioni che riguardano il funzionamento di questo strumento, ma anche delle immagini che offrono un’anteprima di come sarà la nuova interfaccia di WhatsApp Web in modalità “dark”. Dal punto di vista grafico, il bianco e il verde chiaro vengono sostituiti dal nero e dal verde scuro, mentre il bianco è il colore prescelto per il font. Non si tratta di una rivoluzione per gli utenti, visto che sono le stesse modifiche che hanno notato sull’app mobile.

WHATSAPP WEB CON MODALITÀ SCURA? COME SARÀ

Cosa bisognerà fare per attivare il tema scuro su WhatsApp Web o Desktop? La procedura prevista è molto semplice: bisognerà premere sull’icona dei tre puntini verticali che è presente in alto a destra, quindi selezionare la voce “Chat”, che sostituirà “Sfondo Chat”. Così si aprirà una nuova finestra del menù in cui selezionare “Tema”. A questo punto sullo schermo vedrete una finestra con due opzioni: chiaro e scuro. Optando per il tema scuro si attiva la cosiddetta modalità “notte” su WhatsApp Web e Desktop. Per quanto riguarda i tempi al momento non ci si sbilancia con le previsioni, visto che la modalità dark non è neppure disponibile nella versione test di WhatsApp Desktop. Di conseguenza, per l’arrivo della versione ufficiale bisognerà pazientare ancora un po’. WhatsApp è un’applicazione pensata per l’uso attraverso lo smartphone, infatti la versione mobile ha qualche funzionalità in più rispetto a quella Web, ma nonostante ciò si sta lavorando per aggiornarla anche nella sua versione alternativa.





