Whitney Houston, rivelata autopsia choc/ “Senza 11 denti, aveva naso marcio, pelle…”

In occasione dell’uscita di “I Wanna Dance With Somebody“, biopic sulla vita di Whitney Houston, il Daily Star ha indagato sulla morte della leggenda della musica, una delle voci più belle e potenti di sempre, rivelando particolari agghiaccianti emersi dall’autopsia. La morte improvvisa risale al 2012, quando la cantante aveva 48 anni. Il suo corpo senza vita fu trovato nella vasca da bagno della sua camera d’albergo. Whitney Houston non era solo una delle più grandi interpreti del mondo con le sue canzoni di successo (e lo è tuttora), ma era anche apprezzata per la sua bellezza.

Ma anni di abuso di sostanze stupefacenti ebbero effetti sul suo aspetto fisico, infatti il tabloid britannico rivela che il corpo è stato trovato pieno di cicatrici e ferite. «Il naso della cantante era in decomposizione e aveva un buco nella cartilagine, forse a causa della sua dipendenza dalla cocaina, e il medico legale ha diagnosticato che una delle sue arterie era ostruita al 60%». Questi sono alcuni dei dettagli trapelati dall’autopsia a cui fu sottoposta. Infatti, un cocktail di nove farmaci fu scoperto nel suo corpo quando fu trovata a faccia in giù nella vasca da bagno del Beverly Hilton. Era l’11 febbraio 2012 e Whitney Houston era arrivata all’inizio della settimana in vista dei Grammy. Ma la sera prima notarono comportamenti strani e un aspetto trasandato.

WHITNEY HOUSTON, I DETTAGLI CHOC DELL’AUTOPSIA

Il giorno della sua morte Whitney Houston si lamentò di un mal di gola e disse di voler fare un bagno prima del party pre-Grammy. Ma la sua assistente, tornata da una commissione, trovò alle 15:35 il cadavere della star che giaceva nella vasca da bagno piena d’acqua bollente. Sei ore dopo la sua morte, la temperatura corporea era ancora di 33° C, scrive il Daily Star, che cita addetti ai lavori secondo cui al momento della morte poteva essere arrivata a 66° C perché l’acqua era bollente. Infatti, sulla schiena furono trovate chiazze di pelle bruciata. Inoltre, l’autopsia ha rivelato il segno di un ago sulla parte interna del gomito sinistro, oltre a cicatrici di protesi mammarie. Fu trovata una parrucca cucita sui suoi capelli, neri e ondulati.

Per quanto riguarda i denti, il rapporto dell’autopsia esaminato dal Daily Star rivela che erano in uno stato «disastroso». Pare che avesse 11 denti anteriori mancanti e indossasse una «protesi dentaria». Infatti, Tina Brown, sorella dell’ex marito di Whitney Houston, Bobby Brown, dichiarò che i denti le cadevano durante le «abbuffate di crack che duravano giorni». Gli occhi, invece, erano arrossati e dal naso usciva del sangue. La causa ufficiale della morte di Whitney Houston è stata indicata come annegamento accidentale, causato da malattie cardiache e dall’uso di cocaina.











