WIJNALDUM ALLA ROMA?/ Calciomercato, c’è l’ok del Psg: si attendono le visite mediche

Calciomercato Roma che vede avvicinarsi sempre di più Georginio Wijnaldum direttamente dalla capitale francese: Parigi. La carriera dell’ex Liverpool sotto la Torre Eiffel non è mai decollata del tutto. Il trentunenne olandese in Francia è sceso in campo 31 volte realizzando 1 gol e 3 assist, ben lontano dai livelli raggiunti in Premier League sotto la supervisione di Jurgen Kloop. Con i reds, difatti, ha vinto la Champions League del 2018-2019 con annessa Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per Club oltre che il campionato nell’annata 2019/20. Un palmarès internazionale per il giocatore del Paris Saint Germain.

La trattativa tra il Paris Saint Germain, detentrice del cartellino, con la Roma sta decollando: a darne notizia è Teleradiostereo per la quale il centrocampista olandese dovrebbe arrivare tra domani e sabato a Roma per le classiche visite mediche. Un colpo per la Roma importante e che aumenta il tasso tecnico della rosa, già ampio dopo gli arrivi di Paulo Dybala e le conferme di Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Con l’olandese la Roma può veramente iniziare a pensare in grande per questo salto di qualità ‘made in Josè Mourinho’.

Wijnaldum alla Roma? Ipotesi sempre più concreta

Un acquisto per la Roma che porterebbe molta gioia ai tifosi giallorossi per la prossima stagione di Serie A. Qualificazione in Europa League dopo la vittoria della Conference dello scorso anno che sta facendo nuovamente rinascere, come se ce ne fosse di bisogno visto il tifo romano, l’entusiasmo per l’annata 2022/23. Un campionato che non è iniziata benissimo sul segno del pari contro il Nizza e le sconfitte contro l’Ascoli e Sporting Lisbona dopo le vittorie contro Portimonense e Sunderland. Calcio estivo lascia sempre il tempo che trova. Un aspetto che non preoccupa Tiago Pinto e la Roma che pensano, piuttosto, a rinforzare il proprio roster della mediana con Georginio Wijnaldum.

Campionato che avrà inizio il 14 agosto contro la Salernitana all’Arechi alle ore 20:45. La prima ufficiale di Paulo Dybala con la nuova maglia (21 la scelta dell’argentino) che quindi abbandona la 10 della Juventus e torna al primo numero con i bianconeri. Per l’ex Palermo e Juventus sarà la stagione dell’effettiva rinascita dopo i tanti, troppi, infortuni patiti alla Juventus e lo farà con una squadra dall’altissimo potenziale tecnico visti i vari Zaniolo, Pellegrini ed il prossimo acquisto, ormai in dirittura d’arrivo, Georginio Wijnaldum.











