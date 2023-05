William e Kate, matrimonio perfetto?/ Liti continue e scatti d’ira: l’indiscrezione

William e Kate, un matrimonio come tutti gli altri? Lo scoop

William e Kate sono soliti apparire in pubblico salutando la folla, con sguardi complici e affiatati. A prima cista la coppia di reali può sembrare perfetta, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Secondo un’indiscrezione lanciata da un ex dipendente di Kensington Palace e Tom Quinn, i due sarebbero protagonisti di continue liti.

A quanto pare, William sarebbe molto capriccioso e incline a degli scatti d’ira che Kate cerca di placare trattando il marito come un altro figlio. Secondo questo scoop, la coppia litigherebbe molto spesso tirandosi dei cuscini e non sarebbe poi così perfetta come si mostra all’esterno. Insomma, anche i reali sono persone normali e soggette alle tensioni matrimoniali come in qualsiasi relazione. Sarà davvero così? Non sarebbe poi così drammatico, succede a tutti.

William e Kate sono stati di recente al centro dei giornali scandalistici, a causa di un’indiscrezione sul presunto tradimento di lui. Secondo l’account Deuxmoi il reale avrebbe diverse relazioni extraconiugali, verso le quali la moglie chiuderebbe un occhio solo se si tratta di soddisfare precise esigenze sessuali.

“La relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto ormai noto a Londra e nell’ambiente dell’aristocrazia inglese ed è argomento di conversazione ai party e nelle redazioni. A una recente festa dei media mi hanno detto che la vera ragione dell’affair è l’amore del reale per il pegging, [una particolare pratica sessuale] che la moglie sarebbe troppo all’antica per compiere” si legge su Deuxmoi. E ancora: “Alla moglie non interessa e infatti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non vadano sul sentimentale, come accaduto con l’ultima donna. Le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate. Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti.“

