William e Kate Middleton/ “L’intervista di Harry e Meghan? Lui è molto triste, lei..”

L’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey ha inevitabilmente sollevato un grosso polverone e creato un clamore talmente grande da spaventare William e Kate. A quanto pare, il Duca e la Duchessa di Cambridge temono la scomoda attenzione che ha colpito la famiglia dopo l’intervista.

A rivelarlo è stata una fonte molto vicina ai reali a Page Six: “William e Catherine non potrebbero essere più discreti, non vogliono essere coinvolti in festival di idiozie. Sono certo William sia disperatamente triste per tutto questo”, ha rivelato. Per poi aggiungere: “Anche quando Harry ha parlato delle ricadute con William, non c’è stato alcun incontro da parte loro. E non dicendo niente, questa è la mossa più intelligente.”

William e Kate preoccupati dall’intervista di Harry e Meghan? Ecco perché

La fonte reale ne è certa: “William e Kate non vogliono partecipare a questa soap opera”. D’altronde è soprattutto William ad essere preoccupato, anche perché questa intervista riporta inevitabilmente alla mente il ricordo di quella concessa da mamma Diana, nel 1995, a Martin Bashir della Bbc. Una chiacchierata che costò molto alla monarchia, imbarazzata dalle sue dichiarazioni. William ricorda però anche quando, nel 2019, intervistato da Tom Bradby per ITV News, suo fratello Harry parlò dei loro scontri, dichiarando: “Siamo su strade molto diverse al momento, ma io ci sarò sempre per lui e so che lui ci sarà sempre per me”. William, in quell’occasione, decise di rimanere in silenzio, mossa per tanti molto intelligente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA