Wilma Angelis piange a Domenica In, chi è la cantante ed il compagno morto Gianni?/ “Emozionata ad essere qui

Domenica In, Wilma De Angelis scoppia a piangere a Domenica In: “Emozionata ad essere qui”

Nella puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier ha dedicato ampio spazio al Festival di Sanremo con ospiti in studio del calibro di Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Donatello, Bobby Solo e tanti altri. E tra gli ospiti di Mara Venier è intervenuta anche Wilma De Angelis. La cantante 92enne mancava dal piccolo schermo da anni e per questo, una volta ritornata in tv non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata a piangere. “Sono lacrime per l’emozione” ha ammesso mentre Mara Venier la consolava.

Chi è Wilma De Angelis ospite oggi a Domenica In? La cantante classe 1932 ha 92 anni portati magnificamente. La sua carriera come cantante inizia nel 1956 quando ottiene un contratto con la casa discografica Philips. In seguito inizia a lavorare per alcuni programmi radiofonici della Rai e nel 1959 c’è la sua grande occasione: partecipa al Festival di Sanremo con il brano Nessuno mentre un paio d’anni dopo arriverà il successo Patatina. Durante la sua carriera Wilma De Angelis si cimenta anche nella conduzione ed in alcuni camei come attrice.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata e sentimentale di Wilma De Angelis ospite oggi a Domenica In da Mara Venier, la cantante ha avuto un lunga relazione con il pianista di Little Tony, all’epoca già sposato e con figli. Quella relazione anni dopo la definì pericolosa perché per più di 10 anni fece l’amante. L’uomo della sua vita, invece, l’ha incontrato nel 1994 Wilma De Angelis il compagno Gianni, morto nel 2022 dopo quasi trent’anni di storia d’amore. E la cantante in svariate interviste anche recenti ha parlato del suo immenso amore per il compagno.

Wilma De Angelis, chi è il compagno morto Gianni? Un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin pochi mesi dopo la scomparsa dell’uomo, la cantante in lacrime ha confessato: “Ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo, che mi permetteva tutto, che contestava mai niente. Ci siamo fatti grande compagnia.” La causa del decesso di Gianni non è mai stata resa nota.











