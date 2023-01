Wilma Goich attacca Nikita Pelizon “diffidare di queste persone”/ “L’altra sera parlavamo di mia figlia e…”

GF Vip, Wilma Goich e la rivelazione su Nikita Pelizon: “Parlavamo di mia figlia e…“

Al Grande Fratello Vip 2022 la figura di Nikita Pelizon continua a far parlare di sé. La concorrente è ormai quotidianamente oggetto di dibattito e, se alcuni la difendono, come Antonella e Dana, altri invece continuano ad attaccarla, come Wilma Goich. La cantante si è confidata di recente in camera da letto con Sarah Altobello e Oriana Marzoli, e ha fatto una rivelazione sulla coinquilina: a suo dire, infatti, Nikita avrebbe conoscenze con alcuni medium e le avrebbe proposto di mettersi in contatto con la figlia Susanna, scomparsa nel 2020.

“Ti trasmettono quello che vogliono, e lei lo sa, perché lei frequenta queste persone che fanno ste cose” confessa la Goich alle coinquiline. E, a seguire, rivela il retroscena della chiacchierata con Nikita: “L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto: ‘Io conosco delle persone che ti mettono in contatto con lei‘. Io le ho detto: ‘Io intanto non lo farei mai, e poi non ci credo’“. Immediata e schietta la reazione di Sarah, che la invita ad allontanarsi dalla Pelizon quando inizia ad entrare in determinati discorsi: “Non darle retta, non ascoltarla. Hai fatto bene, alzati e vai quando fa sti discorsi“.

Wilma Goich e i dubbi su Nikita Pelizon: “Diffidare di queste persone“

Wilma Goich si sofferma su quanto accaduto con Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022. E ribadisce come non abbia alcuna intenzione di mettersi in contatto né credere alle capacità dei medium di mettersi in contatto con i morti: “Per me hanno dei trucchi e io non andrò mai da una persona così, a fare una cosa del genere. Lei mi ha detto: ‘Ti assicuro che sono persone affidabili’. Io però le ho detto che non lo farò mai. Io vado a letto e dico le mie preghiere, basta. Non ho bisogno di mettermi in contatto. Io mia figlia me la sogno, ce l’ho qua“.

Infine, lancia un avvertimento alle coinquiline su Nikita: “Evidentemente lei frequenta queste cose, quindi bisogna diffidare di queste persone“. La cantante, ormai da settimane, ha sempre nutrito una certa diffidenza nei confronti di Nikita, più volte finita nel mirino dei suoi attacchi. La figura della Pelizon fa sempre più discutere al Grande Fratello Vip 2022 e la Casa sembra ormai divisa tra chi le crede e la sostiene e chi, come Wilma, Oriana, Sarah e Luca Onestini, dubita di lei.

Wilma fa insinuazioni su Nikita dicendo che ha gli occhi cattivi, che trasmette il male se la si fissa negli occhi e che frequenta gente che si mette in contatto con l’aldilà smuovendo anime. Per Elenoire portava iella, questo invece cos’è? #gfvip #nikiters pic.twitter.com/PxzZM1vttE — intollerabile (@evitami_) January 12, 2023













