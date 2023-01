Wilma Goich furiosa con Attilio Romita al GF Vip: “Con me ha chiuso!”/ “Non parlerò mai più con lui”

Wilma Goich chiude con Attilio Romita al Grande Fratello Vip: “Non gli parlerò mai più”

“Acida, cattiva e strega”: è con questi epiteti che Attilio Romita ha indicato Wilma Goich al Grande Fratello Vip. Epiteti che ieri sono venuti a galla nel corso della diretta, nella clip mostrata da Signorini ai gieffini. Attilio si è infatti detto risentito da alcune uscite che Wilma avrebbe avuto sul suo conto, dicendosi offeso da una “boccaccia velenosa” come la sua. In diretta però ha voluto fare un passo indietro, dicendo di Wilma che ha sì questi ‘sbalzi d’umore’, ma che è anche una donna premurosa e splendida.

Parole al miele che però non hanno incantato la Goich che, una volta conclusa la diretta, è sbottata in confessionale contro Attilio, dicendo chiuso ogni rapporto con lui. “Per me ha chiuso, basta! Io con Attilio non parlerò mai più!”, ha tuonato la cantante.

Attilio Romita sotto attacco al Grande Fratello Vip

Wilma Goich non è l’unica ad essersi scagliata contro Attilio Romita dopo le sue ultime uscite. Anche Edoardo Donnamaria e Tavassi hanno replicato alle accuse del giornalista, secondo cui i due ‘hanno il monopolio di tutto nella Casa’: “Io qua vedo una specie di ‘Sto a rosicà perché le cose le chiedono a te Edoardo piuttosto che a me’. Però tu vieni da me e me lo dici!” ha replicato Tavassi. Donnamaria invece ha aggiunto: “Attilio è il classico rosicone. È uno che se non è messo al centro del progetto e dell’attenzione, come è stato abituato tutta la vita, la accusa”.

