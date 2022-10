Wilma Goich infrange il regolamento al GF Vip/ Copre il microfono e…

Wilma Goich al GF Vip: ecco cosa dice la vippona sulle nomination

Wilma Goich, nel corso della notte, si tappa il microfono e rivolgendosi a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti dice: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare“.

Wilma Goich, cachet da urlo al GFvip/ Si infiamma la polemica Marco Bellavia

Nonostante la gieffina abbia coperto il microfono, il web ha sentito tutto e si è infuriato perchè la cantante ha violato così il regolamento ben due volte. Il Grande Fratello Vip 2022 ha tra le regole quelle di non ostruire il microfono e di non concordarsi per le nomination; Wilma Goich ha contravvenuto ad entrambe. Alfonso Signorini prenderà dei provvedimenti? Si esclude per ora la squalifica, ma potrebbero esserci comunque conseguenze importanti per la gieffina.

Edoardo Vianello, ex marito Wilma Goich/ "Mi ha fatto il filo, ma aveva mille donne…"

Wilma Goich infrange il regolamento: la reazione del web

Wilma Goich si tappa il microfono e infrange il regolamento del Grande Fratello Vip 2022, facendo infuriare il web. Biccy, riporta alcune reazioni a caldo sui social che rappresentano il “sentiment” generale del pubblico del reality show.

“Lei proprio come i bambini durante il nascondino che si nascondono dietro gli alberi pensando di non essere scoperti”. “Ho amato che pensava di non essere sentita soltanto nascondendo il microfono dietro la mano che tenerezza. Ma era proprio convinta di farla franca”. “Wilma un genio proprio. Fa sgamare che domani devono fare una cosa in puntata, che serve una persona che fa sta cosa. Poi dice che si devono mettere d’ accordo per le nomination”. E ancora: “La Goich e Carolina hanno chiuso adesso il microfono per concordare che bisogna accordarsi per le nomination di domani. Anche questa la faranno passare? E lo hanno fatto come se fosse una cosa normale. Si vedeva che non era la prima volta e che per loro é normale accordarsi per le nomination. Non é vietato dal regolamento?”. “Inutile che questa si mette d’accordo, tanto alla prima occasione la facciamo uscire”.

Susanna Vianello, chi è figlia morta Wilma Goich e la lotta alla malattia/ Come e quando è scomparsa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA