Wilma Goich nel mirino degli altri concorrenti “E’ una bambina capricciosa e…”/ Lite al GF Vip?

Wilma Goich attaccata dagli altri inquilini del Gf Vip: cosa hanno detto?

Wilma Goich presa di mira dagli altri concorrenti nella casa del Grande fratello Vip. La cantante ha dimostrato di avere un suo temperamento e proprio nei giorni scorsi aveva dichiarato che non si sarebbe tenuta più nulla. La convivenza comincia ad essere difficile e lo stesso Charlie Gnocchi ma anche Gegia provano insofferenza nei confronti di Wilma. Charle Gnocchi infatti dice: “Wilma non ha un carattere facile. E’ un cagnasso da riporto”. Anche Gegia è dello stesso parere di Charlie e condivide la sua posizione: “Wilma è una che detta le regole, allora visto che è più grande rompe le pa**e. Patrizia invece fa “basta, basta, basta, sto sempre a cucinare, basta. La cucina del terrore”.

Carolina Marconi non si è tirata indietro e ha avanzato anche lei delle critiche sul comportamento di Wilma Goich: “Patrizia e Wilma sono pesanti. Prese singolarmente sono buone. Insieme però sono terribili e se la prendono con i più deboli. Invece di dare l’esempio…sono marce nel cuore. Loro sono quello che non voglio essere. Bambine capricciose. Sono egoiste poi e non mi piace la competizione che hanno con i giovani. Poi tutte quelle parolacce”. Gli inquilini sembrano mostrare disappunto nei confronti di Wilma e di Patrizia che a loro dire sembrerebbero lamentarsi troppo con gli altri.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Wilma Goich ha parlato della scomparsa della figlia Susanna, morta prematuramente a causa di una malattia. Per la donna è stato un momento critico da superare e ancora oggi Wilma fa fatica a metabolizzare il fatto che la figlia non ci sia più: “La sua morte è stata uno shock indescrivibile. Mi è crollata la casa addosso, pian piano ricostruisci. Devo portare mia figlia con me in maniera allegra, la devo riavere felice. Devo sapere che lei è felice dove sta, mi auguro che lo sia”. Tornati in diretta, la Goich ha proseguito: “Le lacrime sono inevitabili, perché è il cuore. Tutte le mattine alle 9 mi dava il buongiorno, ma prima mi diceva: ‘Mami come va?’. Qui ho ritrovato la voglia di cucinare, di essere utile agli altri, avevo perso tutte le voglie, anche quella di cantare”.

Una frase in particolare ha emozionato il web. Mentre Wilma parlava con Alfonso Signorini che le chiedeva cosa le mancasse di più, Wilma ha confidato: “Mi manca mia figlia e il fatto di essere chiamata mamma”. In molti dopo il caso Marco Bellavia si sono ricreduti sul suo conto. Wilma nella casa sta tendendo la mano agli altri concorrenti ed è sempre pronta a soccorrere chi è in difficoltà come nel caso di Luca Salatino.











