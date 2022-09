Susanna Vianello, figlia Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ “Manca tanto”

Susanna Vianello, come è morta la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello

Susanna Vianello è la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello scomparsa a soli 49 anni dopo aver lottato contro un tumore. Una grave perdita per la coppia della musica italiana che nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020 ha dovuto affrontare la morte dell’amata figlia morta in una clinica romana dove era stata ricoverata a causa di un cancro che l’ha divorata nel giro di pochissimo tempo. Classe 1970, Susanna è nata tre anni dopo il matrimonio dei genitori e sin da piccola si è appassionata al mondo della musica pur dedicandosi professionalmente ad un settore completamente differente. La figlia d’arte, infatti, lavorava come responsabile di uno store di una catena di articoli per la casa, ma era anche come speaker di una radio romana.

In diverse occasioni la mamma Wilma Goich l’ha ricordata come quando in occasione del Natale ha detto: ” ho fatto l’albero anche l’anno scorso, mio nipote sta con me e io voglio che veda l’albero. La vita continua… A mia figlia piaceva tantissimo e faceva l’albero molto prima dell’8 dicembre”.

Wilma Goich e l’amore per la figlia Susanna Vianello

La notizia della malattia di Susanna Vianello è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita di Wilma Goich. La cantante de “Le colline sono in fiore” ha raccontato: “Edoardo Vianello già lo sapeva, io non sapevo. Immagino la sofferenza di Edoardo…”. La morte è sopraggiunta nel giro di pochissimi mesi ed è stato un durissimo colpo per entrambi. Proprio la Goich, poco prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip ha raccontato :”non volevo piangere perché ho detto, almeno una volta mi fanno un’intervista in televisione e non voglio piangere. Perché, negli ultimi due anni, ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto. Perché mi hanno fatto delle domande che mi hanno fatto piangere”.

La cantante è tornata a parlare della figlia anche una volta entrata nella casa del Grande Fratello Vip: “aspettavo, da un momento all’altro, la domanda: ‘Cos’è che ti manca adesso?’. A me non manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, a me manca per esempio il fatto di essere chiamata Mamma. A me manca quello. Perché mi manca mia figlia? Mia figlia mi manca perché tutte le mattine, alle 9 mi diceva: ‘Mami…’”.











