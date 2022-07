Wilma Goich salta la partecipazione al GF Vip?/ “Mi prendo l’estate per pensarci”

Wilma Goich in pausa di riflessione per il Grande Fratello Vip? “Dovevo partecipare lo scorso anno ma…”

Wilma Goich potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la morte della figlia Susanna, Wilma ha vissuto un momento duro e complicato. Per questo motivo, la moglie di Edoardo Vianello sarebbe pronta a mettersi in gioco in un reality. Wilma avrebbe dovuto partecipare già nella scorsa edizione del reality ma poi dubbi e ripensamenti hanno preso il sopravvento. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Wilma ha rivelato: “Sono molto altalenante. Dovevo partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato. Ora io e la produzione ci siamo nuovamente parlati ma non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro. Mi prenderà l’estate per pensarci”. A trattenere Wilma Goich dalla partecipazione al Grande Fratello Vip è il nipote Gianlorenzo che vive con lei da quando è venuta a mancare la figlia Susanna.

Wilma Goich ha infatti rivelato di essere diventata un punto di riferimento per il nipote dopo la morte di Susanna: “Gianlorenzo ha 25 anni, lavora e ha una fidanzata, eppure siamo legatissimi. Lui è molto riservato e mi ha detto di non farmi illusioni. Se dovessi partecipare non verrà mai in studio a fare il tifo per me”. Wilma però potrebbe affrontare il Grande Fratello Vip come una sfida con se stessa. Al giornalista che gli chiede i motivi per i quali potrebbe partecipare, lei risponde: “Mi piacerebbe prendermi un periodo per me, lontana dal telefonino e dai miei impegni. Dovrei fare i conti con il disordine e la scarsa pulizia nella Casa. Non credo che mi piacerebbe dormire insieme a tanti sconosciuti, mi sembrerebbe di tornare ai tempi della colonia”, ha detto.

La scorsa settimana sull’ultimo numero del magazine Oggi è stata pubblicata la rubrica di gossip curata dal giornalista Alberto Dandolo. Il giornalista è venuto a sapere che Wilma Goich sarebbe in trattativa per partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip: “L’artista è in trattativa per partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione del reality…”. Dopo aver rivelato che Wilm Goich sarebbe pronta a diventare una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip. Dandolo ha svelato un retroscena doloroso: “Sta vivendo un periodo assai doloroso a causa di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia…”.

Wilma Goich ha perso la figlia avuta con Edoardo Vianello. Tuttavia il giornalista ha fatto sapere che la Goich non ha comunque perso la voglia di vivere cercando di andare avanti: “Vuole ricominciare a lavorare…”. La trattativa per portarla nel reality show andrà a buon fine? Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Wilma Goich per il Settimanale Nuovo sembrerebbe che la trattativa possa andare in porto. Wilma Goich sarebbe un bel colpaccio per Alfonso Signorini che ha già svelato nelle scorse settimane qualche indizio sui nomi che andranno a comporre il cast del Paradiso delle Signore.











