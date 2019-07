Wimbledon 2019/ Risultati 1° turno, news: Giorgi subito fuori, Seppi pari con Jarry

Wimbledon 2019, prima giornata e non mancano certo le emozioni oltre che le prime delusioni per la pattuglia azzurra: infatti è finita ancora prima di cominciare l’avventura nello Slam londinese per Camila Giorgi che nel 1° turno è stata eliminata dall’ucraina Dayana Yastremenka, appena 19enne ma capace di imporre il proprio ritmo alla 27enne italiana che sull’erba ha subito un doppio 6-3 che non ammette repliche e per giunta in poco più di un’ora. Brutta sconfitta per la numero 42 del mondo che quindi non riuscirà a ripetere l’exploit di solo un anno fa quando proprio a Wimbledon raggiunse lo storico traguardo dei quarti di finale, anche se in quella circostanza dovette inchinarsi alla regina Serena Williams e non alla pur rampante Yastremenka. Sta invece giocando in questo momento, tra gli uomini, Andreas Seppi opposto al cileno Nicolas Jarry: al momento, dopo aver vinto il primo set per 6-3, l’italiano ha avuto un set point portando il secondo set al tie-break. Al termine però del lunghissimo tie-break, è il cileno a spuntarla per 10-8: tutto da rifare per l’italiano e un set pari.

GLI AZZURRI OGGI IN CAMPO

Per quanto riguarda il resto della spedizione italiana, Andrea Arnaboldi proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con il quotato croato Ivo Karlovic, mentre Thomas Fabbiano è stato accoppiato al greco Stefanos Tsitsipas; sempre tra gli uomini, Lorenzo Sonego affronterà lo spagnolo Marcel Granollers e Paolo Lorenzi la testa di serie n.11, ovvero il russo Daniil Medvedev. Tra i big in campo in questo momento Novak Djokovic è impegnato col tedesco Philipp Kohlschreiber: dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo set, nel secondo il campione serbo sta subendo il ritorno del 35enne originario di Magonza (4-4 il punteggio al momento in cui scriviamo) sul campo centrale di Wimbledon. Per quanto riguarda gli altri favoriti, lo svizzero Stan Wavrinka ha avuto la meglio in tre set del belga Ruben Bemelmans.

