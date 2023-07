Wimbledon, auto contro una scuola: morta una bambina/ Esclusa la pista terroristica

Una bambina è morta, sei piccoli e due adulti sono rimasti feriti. È questo il tragico bilancio della collisione di un auto contro un asilo di Wimbledon, a due passi da Londra dove è in corso il celebre torneo di tennis. Come riporta Sky News, alcuni dei feriti sono in gravi condizioni, tra cui la piccola deceduta in seguito al trasporto in ospedale. La polizia britannica ha spiegato di aver risposto alle chiamate d’emergenza poco prima delle 10. L’auto, una Land Rover, si è schiantata contro l’edificio che ospita la Study Preparatoru School in Camp Road, l’istituto nel quale studiano bambini dai 4 agli 11 anni.

Sul posto sono immediatamente accorse ambulanze, così come i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. La conducente del veicolo, una quarantenne, è stata arrestata. Come spiegato dalla Met Police, si è trattato di un incidente: escluso dunque l’atto terroristico al quale inizialmente si era pensato. L’edificio si trova a circa un chilometro e 600 metri dagli impianti dove è in corso il torneo Grande Slam.

La dinamica dell’incidente

Le riprese aeree dell’area in cui si trovano gli impianti dove si sta svolgendo il torneo di tennis di Wimbledon, hanno mostrato la Land Rover ferma ad angolo contro il muro dell’edificio scolastico. Il veicolo è terminato in un’area erbosa vicino a dei tappeti da gioco colorati e un tavolo, come rivela La7. Come riporta il sito web della scuola, oggi era l’ultimo giorno del trimestre per i bambini dai quattro agli otto anni.

Come spiegato dalla polizia metropolitana, “È in corso un’indagine per comprendere tutte le circostanze di ciò che è accaduto”. Clair Kelland, comandante della polizia locale, ha reso noto che la donna alla guida dell’auto, di 40 anni, è stata arrestata “con l’accusa di aver provocato una morte per guida pericolosa”. Secondo il parlamentare Stephen Hammond, citato dalla Bbc, sono varie le persone in gravi condizioni. Prima di scontrarsi contro l’edificio, l’auto ha attraversato il cortile della scuola dove era in corso un pic-nic.

